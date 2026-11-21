Reglements, Organisation und Eventformat heißen aktuell die Aufgaben von Fabian Schuster/ADAC, der zusammen mit Udo Mark (sportliche Leitung) und Michael Galinski (Technik), um die IDM, die im Vorjahr kurzzeitig als Euro Moto ins Rennen geschickt worden war, wieder auf Kurs zu bringen.

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«Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) nimmt Kurs auf ihre erste Saison unter dem Dach des ADAC», heißt es aus der Münchner Zentrale. Für die Saison 2027 sind erste Entscheidungen zu Reglements, Personal und Veranstaltungsformat gefallen. «Im Mittelpunkt stehen verlässliche Regeln mit klarem Fokus auf die Kosten, eine, erfahrene Organisationsstruktur und ein attraktiveres Programm bei den sieben Veranstaltungen», so die Verantwortlichen.

IDM Superbike-Reglement kurz vor der Veröffentlichung

Bei den technischen Reglements ist die zukünftige Ausrichtung festgelegt. Das Reglement für die Superbike-Klasse, das unter dem Fokus transparenter Regeln und Kostenkontrolle steht, wird noch vor Ende 2026 veröffentlicht und den Teilnehmern mindestens bis zum Jahr 2029 Planungssicherheit bieten.

Für die Klassen Sportbike und Supersport ist eine Ausrichtung an den internationalen Reglements der Weltmeisterschaft geplant, um die internationale Anschlussfähigkeit und eine einheitliche technische Basis sicherzustellen.

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Neues IDM Veranstaltungsformat

Das Veranstaltungsformat wird für 2027 angepasst: In der Superbike-Klasse findet künftig bereits am Samstag ein Rennen statt. Analog zur Superbike-WM wird anstelle der Superpole-Sessions ein Qualifying ausgetragen. Am Sonntag stehen dann ein Sprintrennen über die halbe Distanz und unverändert der zweite Lauf über die reguläre Distanz auf dem Programm.

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Zusammen mit den beiden unverändert angesetzten Rennen der Klassen Supersport und Sportbike wertet das Superbike Rennen den Veranstaltungssamstag auf und macht den Besuch für die Fans noch attraktiver.

Neue Organisationsstruktur mit viel Erfahrung

Personell stellt sich die IDM für 2027 neu auf und setzt auf eine erfahrene Organisationsstruktur. Unter der Gesamtleitung von ADAC-Motorradsportleiter Fabian Schuster übernimmt Udo Mark die sportliche Leitung, Michael Galinski verantwortet die Technik. Stefan Beck bleibt der IDM als Race Direktor erhalten und sorgt für Kontinuität in der Rennleitung.

Kalender für 2027 weiter konkretisiert

Im Kalender für die Saison 2027 gibt es eine Anpassung: Die Veranstaltung in Most wird um eine Woche vorgezogen und findet nun vom 18. bis 20. Juni statt. Damit erhalten die IDM-Teilnehmer die Möglichkeit, auch in der Langstrecken-WM an den Start zu gehen.

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Drei Testtage ergänzen den IDM-Kalender 2027. Sie finden jeweils am Donnerstag vor den Veranstaltungen in der Motorsport Arena Oschersleben, am Lausitzring und auf dem Nürburgring statt.

Terminkalender IDM 2027