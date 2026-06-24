Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ex-MotoGP-Ass Alex Hofmann: Premiere als «Lead-Kommentator» in Brünn

Im Rahmen der MotoGP-Übertragung aus Brünn lieferte Alex Hofmann beim österreichischen Privatsender ServusTV seine Premiere als Lead-Kommentator und hatte dabei Stefan Bradl an seiner Seite.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Stefan Bradl und Alex Hofmann
Stefan Bradl und Alex Hofmann
Foto: Alex Hofmann
Stefan Bradl und Alex Hofmann
© Alex Hofmann

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP-WM erlebte beim tschechischen Grand Prix in Brünn beim Sieg von Marc Marquez eine Hitzeschlacht erster Güte. Wer die engen und heißen Kabinen für die TV-Stationen auf der Start-Ziel-Geraden auf dem Automotodrom Brno kennt, weiß, dass auch die Kommentatoren und Experten vor Ort erschwerte Bedingungen vorfinden.

Werbung

Werbung

Beim österreichischen Privatsender ServusTV gab es diesmal bei der Kommentatoren-Crew eine Premiere. Erstmals wurde Alex Hofmann als «Lead-Kommentator» eines Rennwochenendes eingesetzt – ein Job, den sonst Christian Brugger und fallweise Philipp Krummholz ausfüllen. An Hofmanns Seite war in der Reporterkabine Experte und Honda-Testfahrer Stefan Bradl. In der Boxengasse und in der Startaufstellung waren Nicole Oberhauser und Sandro Cortese für die Stimmen zuständig.

Fakt ist: Die Rochade in der Servus-Kommentatoren-Kabine war schon länger geplant. Der Grund: ServusTV hält gemeinsam mit dem öffentlich rechtlichen Sender ORF auch die österreichischen Rechte an der Fußball-WM und ist daher aktuell mit voller Manpower in Nordamerika vor Ort. Zudem stand am Montagabend in Dallas auch noch das Match zwischen Österreich und Weltmeister Argentinien auf dem Programm.

Empfehlungen

Alex Hofmann, Nicole Oberhauser, Stefan Bradl und Sandro Cortese
Alex Hofmann, Nicole Oberhauser, Stefan Bradl und Sandro Cortese
Foto: Alex Hofmann
Alex Hofmann, Nicole Oberhauser, Stefan Bradl und Sandro Cortese
© Alex Hofmann

Werbung

Werbung

«Am Ende des Tages ist die Änderung der Fußball-WM geschuldet», bestätigte der Wahl-Spanier Hofmann gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es wurde dann nach Lösungen gesucht und wir haben uns dafür entschieden, lieber Stühle zu rücken anstatt neuen Personals zu positionieren. Ich habe ja bei Eurosport auch schon mal ein Rennen als Kommentator bestritten. Es war eigentlich nix kompliziertes. Es ist schon auch gut, mal wieder was anderes zu sehen. Es ist wie eine Weiterbildung.»

TV-Programm

«Das Lenken der Themen kenne ich ja auch von den Moderationen. Bei einem Rennen ist es natürlich schon etwas mehr als eine Moderation, die oft nur ein paar Minuten dauert», führte Hofmann weiter aus. «Ein Rennwochenende ist als Kommentator schon auch sehr viel und man spürt dann schon auch die Stimme viel mehr. Als Co-Kommentator bist du meist ruhiger im Hintergrund und musst dann den wichtigen Moment erkennen. Man muss als Kommentator halt viel mehr Infos zusammentragen. Holiday-Hof kommt bei mir wieder rauf, wenn ich wieder Co. bin», schmunzelte Hofmann. In Assen wird die Aufteilung wieder so eingehalten wie in Brünn. Hofmann kündigte an: «Ab dem Sachsenring haben wir Bruggi dann wieder im Kommentar und Alina in der Box.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

106

9

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

10

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien