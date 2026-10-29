Marco Bezzecchi über Martin: «In seiner Situation würde ich dasselbe tun!»

Nach seinem GP-Sieg in Indonesien landete Marco Bezzecchi im MotoGP-Sprint in Australien auf dem vierten Platz. Aufgrund der Absage des Hauptrennens auf Phillip Island hatte der Aprilia-Pilot nicht die Möglichkeit, weitere Punkte gutzumachen in der Gesamtwertung. In der WM-Tabelle liegt Bezzecchi vor den letzten vier Grands Prix in diesem Jahr auf Platz 3. Auf Leader Marc Marquez (Ducati) fehlen ihm 50 Punkte. Teamkollege Jorge Martin, der sich in Australien eine Fraktur im rechten Handgelenk zugezogen hatte, hat 40 Punkte Vorsprung auf den Italiener.

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An diesem Wochenende steht der Malaysia-GP an. Wie schätzt Bezzecchi seine Chancen im Titelkampf ein? «Es ist klar, dass ich im Titelkampf dabei sein will, solange es mathematisch möglich ist. Es ist deshalb besser, hier nicht allzu viele Punkte zu verlieren», meinte Bezzecchi bei der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag. «Es wird aber nicht leicht, weil alle sehr schnell sind – Marc und Jorge. Ich versuche, in jeder Session mein Bestes zu geben und konkurrenzfähig zu sein.»

Bezzecchi über Ducati: «Ich schätze, was sie sagten und über mich denken»

Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi meinte in Australien, dass 50 Punkte Vorsprung gar nichts sind und dass Bezzecchi das Potenzial habe, alle verbleibenden Rennen zu gewinnen. Ducati traut dem Aprilia-Piloten im Saisonfinale viel zu. «Ich schätze das, aber es stimmt nicht so ganz. 50 Punkte sind 50 Punkte – es ist nicht nichts», schmunzelte Bezzecchi. «In den Rennen kann alles passieren. Aber ich schätze sehr, was sie sagten und über mich denken.»

In Sepang schaffte es Bezzecchi bislang noch nie auf das Podest. Beim Test im Februar war er jedoch der zweitschnellste Fahrer hinter Alex Marquez. Denkt «Bez», dass er in diesem Jahr in den Rennen mehr Erfolg haben kann? «Ich weiß es nicht. Aber auch letztes Jahr haben wir uns in der Vorsaison besser gefühlt als beim Rennwochenende. Deshalb sind unsere Erwartungen nicht so hoch, und ich möchte nicht zu viel darüber nachdenken», winkte der 27-Jährige ab. «Ich will nur auf das Motorrad steigen und sehen, wie ich mich fühle. Klar, der Wintertest war sehr gut, aber ein Test ist ein Test – ein Rennwochenende ist eine andere Geschichte.»

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Bezzecchi über Martin: «Wenn er sich gut fühlt, wird er auch schnell sein»

Jorge Martin erhielt am Donnerstag beim medizinischen Check in Malaysia grünes Licht für die Teilnahme am ersten freien Training am Freitag. Danach muss sich der «Martinator» erneut untersuchen lassen. Der Spanier wird versuchen, das Rennwochenende mit einem gebrochenen Handgelenk zu bestreiten, weil er sich im Titelkampf befindet. Sein Aprilia-Teamkollege hat Verständnis dafür. «Ich freue mich, dass er hier ist. In seiner Situation würde ich dasselbe tun», versicherte Bezzecchi. «Wenn er sich gut fühlt, wird er auch schnell sein.»

Eine Woche nach dem Malaysia-GP findet der Große Preis von Katar statt. Die MotoGP Sports Entertainment Group will das Rennwochenende in der Wüste von Doha durchziehen. Die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor unsicher, weshalb nicht alle Fahrer darüber begeistert sind. «Ich vertraue der Organisation – deren Entscheidung basiert auf vielen Aspekten. Es ist nicht unsere Diskussion und nicht etwas, über das wir hier sprechen sollten», war die kurze Antwort von Bezzecchi zu diesem Thema.