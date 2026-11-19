Beim Großen Preis von Portugal will Fabio Di Giannantonio endlich wieder an einem MotoGP-Sonntag ein Top-Ergebnis erzielen. Bevor die Reise mit VR46 Ducati zu Ende geht, hat der Italiener noch zwei Gelegenheiten dafür. 2027 geht es für ihn im KTM-Werksteam weiter.

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Vor dem Rennwochenende in Portimao wurde «Diggia» in der Medienrunde am Donnerstag noch einmal zum Zwischenfall befragt, der sich im Sprintrennen in Katar zwischen Marc Marquez (Ducati) und Marco Bezzecchi (Aprilia) ereignete. Zur Erinnerung: Marquez bremste etwas zu spät in Kurve 1 hinein und fuhr eine weitere Linie, Bezzecchi sah seine Chance und stach innen in die Lücke hinein. Als der Champion auf die Ideallinie zurückkehrte, kam es zur Berührung. Bezzecchi stürzte, Marquez blieb auf seiner Desmosedici sitzen. MM93 gewann den Sprint, Di Giannantonio belegte Platz 2. Bei der anschließenden kurzen Fahrt mit dem Golf-Kart von der Sprint-Siegerehrung zur Pressekonferenz sagte der Italiener in Richtung des neunfachen Weltmeisters: «Du musst hinschauen, bevor du die Linie so wählst. Er (Bezzecchi, Anm.) war auf der Innenseite.»

Wie könnte so ein Zwischenfall geahndet werden? «Erst einmal will ich niemanden in die Schranken weisen – ich bin jetzt und niemals in dieser Position», meinte Di Giannantonio mit knapp zwei Wochen Abstand in Portimao. «Ich habe in meinen bisherigen Zweikämpfen viele Überholmanöver gemacht, ich bin auch viele Male überholt worden – so wie es Marco bei Marc versucht hat. In der heutigen MotoGP, wo es schwierig ist, zu überholen, ist es völlig normal, dass wenn man in Führung liegend etwas weit geht und eine kleine Lücke aufgeht, der Fahrer, der hinter einem liegt, ein Überholmanöver versucht. Es ist klar, dass es in der MotoGP, wo das Level sehr hoch ist, man von jedem alles erwarten muss.»

Ähnlicher Vorfall zwischen Di Giannantonio und Zarco in Motegi

Di Giannantonio erinnerte sich an einen Vorfall, den er selbst erlebte. «Ich erinnere mich an ein Überholmanöver von Johann Zarco in Motegi. Er hat mich dort auf die gleiche Art überholt, wie es Marco bei Marc versucht hat», erzählte der 28-Jährige. «Ich habe damals aber diesen halben Meter Platz gelassen, weil ich mit ihm gerechnet habe. Deshalb sind wir nicht gestürzt. Ich will nur anmerken – und zwar nicht in die Richtung von Marc oder irgendjemand anderen –, dass es normal ist, dass ein Fahrer ein Überholmanöver versucht, wo wenig Platz ist. Deshalb muss man vorsichtig sein.»

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Die Giannantonio betonte, dass er in dieser Angelegenheit nur für sich spreche und es seine Meinung sei – ohne sich auf den Zwischenfall von Marquez und Bezzecchi zu beziehen. «Ich muss im Rennen vorsichtig sein, wenn ich nicht stürzen will. Wenn ich eine Türe offen lasse, muss ich damit rechnen, dass mich ein anderer Fahrer überholt. Ich und der andere Kerl müssen beide vorsichtig sein, um nicht zu stürzen», führte er weiter aus. «Ich will keinen anderen Fahrer aus dem Rennen werfen oder mit ihm auf dem Boden liegen. Ich versuche es sauber zu machen – das ist mein Ansatz in den Rennen.»