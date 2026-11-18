Marco Bezzecchi erlebte zuletzt in Katar eine emotionale Achterbahnfahrt. Im Sprint stürzte er nach einer Berührung mit Marc Marquez (Ducati). Der Aprilia-Pilot ging am Samstag leer aus und ließ zudem wichtige Punkte im WM-Kampf liegen. Im Grand Prix am Sonntag schlug Bezzecchi zurück – er war der Schnellste auf der Strecke und siegte souverän.

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An diesem Wochenende geht es auf der spektakulären «Rollercoaster»-Piste in Portimao weiter. Bezzecchi freut sich auf das Rennwochenende an der portugiesischen Algarve. «Ich freue mich darauf, nach Europa zurückzukehren. Es wird schön sein, all unsere Fans wiederzusehen», meinte der Italiener.

In der Gesamtwertung hat Bezzecchi 74 Punkte Rückstand auf WM-Leader Marc Marquez (Ducati) – exakt so viele Punkte gibt es in Portimao und Valencia maximal noch zu holen. Rechnerisch befindet sich «Bez» noch im Titelrennen, doch es müsste schon ein Wunder geschehen, um Weltmeister zu werden. Bezzecchi müsste alle vier verbleibenden Saisonrennen (Sprints und Grands Prix) gewinnen und MM93 dürfte keine weiteren Punkte mehr holen.

Jorge Martin befindet sich in Reichweite

Dennoch: Letztes Jahr siegte Bezzecchi im Grand Prix in Portimao. Der Autodromo Internacional do Algarve liegt dem Fahrer der VR46-Academy und auch der Aprilia. «Portimao ist eine wunderschöne Rennstrecke, auf der es großen Spaß macht, zu fahren», bestätigte der 28-Jährige. Auch das Sonntagsrennen in Valencia konnte Bezzecchi 2025 für sich entscheiden. «Es sind zwei wichtige Rennen, daher werden wir alle – das gesamte Team und Aprilia – alles daransetzen, alles richtig zu machen und die Saison so stark wie möglich zu beenden.»

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Realistischer ist, dass sich Marco Bezzechi noch den Vize-WM-Titel schnappt. Auf Teamkollege Jorge Martin hat er derzeit nur 14 Punkte Rückstand.