Für den erfahrenen Australier Jack Miller beginnt am kommenden Wochenende in Portimao seine Abschieds-Tour in der MotoGP-WM. Der 31-jährige Familienvater wird 2027 in der Superbike-WM als Werksfahrer bei Yamaha antreten. Miller hatte zuletzt drei Wochen frei, weil Yamaha den Katar-GP ausgelassen hatte.

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«Ich habe mich schon gefreut auf Portimao, es ist eine meiner Lieblingspisten im Kalender», erklärte «Jackass». «Es macht mir sehr viel Spaß hier und es ist eine Strecke, auf der man als Fahrer den Unterschied machen kann. Gleichzeitig gibt es eine lange Gerade, darauf freue ich mich eher weniger. Vielleicht gibt es etwas Regen – ich habe die letzten beiden Wochen dafür gebetet.»

Jack Miller war in Australien gut beschäftigt

In Portugal gibt es bei Jack Miller noch kein MotoGP-Abschieds-Design. «Das wird dann vielleicht in Spanien der Fall sein», schmunzelte Miller. Auf die Frage, was er während des Doha-Wochenendes getan hat, sagte er: «Ich habe keinen Stream geschaut, die Zeitverschiebung war mir zu groß. Ich war auch ziemlich beschäftigt zu Hause – ich habe Zäune aufgestellt und war fischen.»

Miller hat zuletzt klare Ansagen gemacht, was die Organisation in der MotoGP und die Entscheidungsfindungen betrifft. Dafür gab es für den Aussie bisher keinen Rüffel: «Ich habe mit niemandem gesprochen, darum braucht ihr euch keine Sorgen machen», beruhigte Miller die anwesenden Journalisten. «Ich bin auch in niemanden reingelaufen und erst gestern Nacht hier angekommen. Wenn man nicht sagt, was einem auf der Zunge liegt, dann hat man kein glückliches Leben. Es muss auch nicht jeder damit einverstanden sein.»

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