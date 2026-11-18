Mit dem Sprint-Sieg und Platz 2 im Grand Prix in Katar hat sich Marc Marquez im Titelkampf in eine perfekte Ausgangsposition gebracht. Bereits beim vorletzten Saisonevent an diesem Wochenende in Portimao hat der Ducati-Pilot alle Trümpfe in der Hand, um sich vorzeitig seinen zehnten WM-Titel, den achten in der MotoGP, zu sichern.

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«Wir haben in Katar großartige Arbeit geleistet: Auf einer Strecke, auf der ich in der Vergangenheit oft zu kämpfen hatte, haben wir zwei solide Ergebnisse erzielt, durch die wir unseren Vorsprung in der Meisterschaft noch weiter ausbauen konnten», betonte der neunfache Champion am Mittwoch vor dem Großen Preis von Portugal.

Außer Marc Marquez befinden sich nur noch zwei Fahrer im Titelkampf – Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Der Vorsprung auf die beiden Aprilia-Asse ist aus der Sicht von Marquez komfortabel: Der «Martinator» liegt 60 Punkte zurück, bei Bezzecchi sind es 74 Zähler Rückstand.

74 Punkte gibt es in Portimao und Valencia maximal zu holen. Wir listen die unterschiedlichen Szenarien auf, unter denen Marquez an diesem Wochenende den Titel holt – unter welchen Umständen die Titelentscheidung auf das Saisonfinale in Valencia verschoben wird.

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So wird Marc Marquez bereits am Samstag Weltmeister

Der einfachste Weg für Marc Marquez, sich am Samstag den MotoGP-WM-Titel zu sichern, ist ein Sieg im Sprintrennen – für diesen gibt es 12 Punkte. Auch ein zweiter Platz im Sprint, der 9 Zähler einbringt, würde für MM93 reichen, solange Martin hinter ihm landet. Auch mit einem achten Rang, der 2 Punkte wert ist, kann Marquez am Samstag den Sack zumachen – vorausgesetzt, Martin geht im Sprint leer aus. Vereinfacht gesagt: Marquez muss am Samstag zwei Punkte mehr einfahren als Martin.

Und: Wenn Marquez am Samstag in die Punkte fährt, ist Bezzecchi automatisch aus dem Titelkampf raus.

So sichert sich Marquez am Sonntag den WM-Titel

Sollte am Samstag noch keine Entscheidung gefallen sein, gilt für Marquez am Sonntag folgendes: Er muss das Wochenende mit einem Vorsprung von 37 Punkten oder mehr auf Martin beenden, um in Portimao zum Weltmeister gekrönt zu werden. Selbst bei Punktgleichheit wäre Marquez vorzeitig Weltmeister, da er sieben GP-Siege vorweisen kann, während Martin nur einen errungen hat.

Bei Bezzecchi ist die Situation eine andere: Sollte Marquez beim Rennwochenende in Portimao keine Punkte holen und Bezzecchi den Rückstand mit zwei Siegen auf 37 Punkte verkürzen, würde die Titelentscheidung erst in Valencia fallen. «Bez» hätte dann in dieser Saison ebenfalls sieben GP-Siege eingefahren.

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Über das gesamte Wochenende darf Marquez nicht mehr als 23 Punkte auf Martin und nicht mehr als 36 Punkte auf Bezzecchi einbüßen, um den Titel in Portimao zu fixieren.

«Hier haben wir die Chance, die Sache unter Dach und Fach zu bringen, aber wir dürfen unsere Herangehensweise nicht ändern: Wir müssen auf dem Boden bleiben und Schritt für Schritt unser Bestes geben – vom Freitag bis zum Rennen am Sonntag», blickte Marquez voraus. «Portugal ist eine atemberaubende, sehr technische und anspruchsvolle Rennstrecke, auf der ich bisher nicht viel Glück hatte, daher ist höchste Konzentration entscheidend.»