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Fermin Aldeguer fährt 2027 und 2028 für VR46 Racing auf einer Werks-Ducati

Fermin Aldeguer wird die nächsten beiden MotoGP-Saisons auf einer gelben Werks-Ducati Desmosedici sitzen. Am 26. Oktober verkündete das Team von Valentino Rossi den Deal für 2027 und 2028.

MotoGP

Mauro Grassilli, Gigi Dall'Igna, Aldeguer, Alessio Salucci und Pablo Nieto
Mauro Grassilli, Gigi Dall'Igna, Aldeguer, Alessio Salucci und Pablo Nieto
Foto: Ducati Corse / VR46 Racing
Mauro Grassilli, Gigi Dall'Igna, Aldeguer, Alessio Salucci und Pablo Nieto
© Ducati Corse / VR46 Racing

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Fermin Aldeguer bestreitet 2026 seine zweite MotoGP-Saison mit Gresini Racing. Schon lange steht fest, dass der Spanier 2027 ins VR46-Racing-Team von Valentino Rossi wechseln wird. Am 26. Oktober folgte nun die offizielle Bestätigung.

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Der 21-Jährige wechselt nächstes Jahr nicht nur in ein anderes Satellitenteam von Ducati, er wird zudem ein aktuelles Werksmotorrad zur Verfügung haben – ein bedeutender Aufstieg innerhalb des MotoGP-Struktur des italienischen Herstellers.

«Ich freue mich sehr, diesen Schritt in meiner MotoGP-Karriere mit dem Pertamina Enduro VR46 Racing Team zu gehen. Der Vertrag mit Valentinos Team ist einfach unglaublich. Er war schon immer eines meiner Idole und ein Vorbild für mich», freute sich Aldeguer. «Ich glaube, dass seine Anwesenheit im Team mir dank seiner wertvollen Ratschläge helfen wird, mich als Fahrer weiterzuentwickeln. Das Team VR46 Racing ist das von Ducati unterstützte Werksteam, ein äußerst professioneller Betrieb, und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen Rennen zu fahren.»

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2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Diese sehen eine Hubraumreduzierung auf 850 ccm, den Wegfall der Devices und eine reduzierte Aerodynamik vor. Zudem erfolgt bei den Reifen der Wechsel von Michelin auf Pirelli. Aldeguer wird mit VR46 Racing in die neue MotoGP-Ära starten.

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«Angesichts der neuen Vorschriften, die 2027 in Kraft treten, wird es mein Ziel sein, mich an die neuen Reifen, aber auch an das neue Motorrad anzupassen», blickte Aldeguer voraus. «Das Ducati-Werksmotorrad wird mir im Hinblick auf die Entwicklung während der gesamten Saison eine enorme Hilfe sein. Es wird ein Jahr, in dem wir darauf abzielen werden, konstant zu sein, Fehler zu vermeiden und so viel Zeit wie möglich auf dem Motorrad zu verbringen, um Informationen zu sammeln. Ich bin mir sicher, dass wir sehr gut mit dem gesamten Team und den Ducati-Ingenieuren zusammenarbeiten werden. Wir werden großartige Arbeit leisten und darauf hinarbeiten, konstant unter den ersten fünf zu landen. Ich möchte nicht schließen, ohne dem gesamten Gresini-Racing-Team und Nadia zu danken, die mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln, und mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin.»

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Der 2005 geborene Aldeguer ist der jüngste Fahrer im Startfeld der Königsklasse. In seiner ersten MotoGP-Saison zeigte er letztes Jahr beeindruckende Leistungen – er holte in den Sonntagsrennen drei Podestplätze, davon ein GP-Sieg und sicherte sich 2025 den Titel Rookie des Jahres. 2026 liegt Aldeguer derzeit auf dem elften Platz in der WM-Tabelle, obwohl er verletzungsbedingt drei Rennwochenenden pausieren musste.

«Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Fermin 2027 für das Pertamina Enduro VR46 Racing Team an den Start gehen wird. Er ist ein junger Fahrer, der bereits bei seinem MotoGP-Debüt enormes Talent bewiesen hat und sich zu einem der Hauptkonkurrenten entwickelt hat», meinte VR46-Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci. «Wir freuen uns darauf, ihn im Team willkommen zu heißen, wo er als offizieller Ducati-Corse-Fahrer eine Factory Desmosedici GP fahren wird. Wir werden ihn nach Kräften unterstützen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Ich möchte mich noch einmal bei Ducati für die umfassende Unterstützung sowohl in personeller als auch in technischer Hinsicht bedanken, ebenso wie bei all unseren Partnern, die uns bei diesem unglaublichen Projekt unterstützen.»

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