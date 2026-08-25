MotoGP-Team Red Bull KTM Tech3 verabschiedete sich von Enea Bastianini

Am 24. August gab Trackhouse Racing die Verpflichtung von Enea Bastianini bekannt. Er wird 2027 der neue Teamkollege von Raul Fernandez. Dass der Italiener nächstes Jahr zum US-amerikanischen Team wechseln wird, war seit Wochen bekannt, es fehlte nur noch die offizielle Bestätigung – diese folgte am Montag.

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Somit endet in einigen Monaten auch die Zusammenarbeit von Bastianini und KTM Tech3. Das Team nahm jetzt schon die Gelegenheit wahr, um sich von «La Bestia» zu verbschieden.

Bastianini und Tech3: Schwierige Momente und Erfolge

«Nach zwei Saisons im Team ist es nun an der Zeit, uns zum Jahresende von Enea Bastianini zu verbschieden», hieß es in einem Statement von Tech3 Racing. «Vielen Dank für alles, was du dem Team in den letzten beiden Saisons gegeben hast – für dein Engagement, das Racing, die lustigen Momente und all die schönen Augenblicke, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir haben zwar noch eine Saison vor uns, die wir gemeinsam beenden werden, aber wir wünschen dir schon jetzt alles Gute, Enea!»

Bevor Bastianini beim Valencia-Test Ende November das erste Mal auf die Aprilia RS-GP steigen wird, hat er noch zehn Rennwochenenden mit der KTM zu bestreiten. Der Moto2-Weltmeister von 2020 erlebte 2021 seine Rookie-Saison in der MotoGP. Nach vier Jahren auf Ducati – zwei davon im Werksteam –, wechselte er 2025 zu KTM Tech3. Mit der RC16 tat sich Bastianini anfangs schwer. Insbesondere in den Qualifying-Sessions konnte er nicht seinen Speed zeigen. Dennoch konnte er letztes Jahr regelmäßig Top-10-Resultate einfahren. In Barcelona schaffte er es mit der KTM das erste Mal auf ein GP-Podest. Auch 2026 ist der 28-Jährige Stammgast in den Top-10. In der WM-Wertung belegt Bastianini derzeit mit 76 Punkten Rang 12, womit er nach Pedro Acosta zweitbester KTM-Pilot ist.

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