Federico Caricasulo (ZX Moto): «Das kann ich mir noch nicht vorstellen»

In der Supersport-WM 2026 stand Federico Caricasulo im Schatten seines Teamkollegen Valentin Debise. Das Aushängeschild von ZX Moto fuhr im ersten Jahr mit der 820RR sechs Siege sowie neun Podestplätze ein und beendete die Saison als Vizeweltmeister. Aber der Franzose brach eine Lanze für Caricasulo , weil dessen Input und selbstloser Einsatz bei der Weiterentwicklung des chinesischen Motorrades enorm wichtig waren. Deshalb macht das von Evan Bros Racing organisierte Werksteam mit unveränderter Fahreraufstellung 2027 weiter.

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Ab Saisonmitte kam aber auch Caricasulo immer besser mit dem Dreizylindermotorrad ‹made in China› zurecht. Stark der zweite Startplatz in Magny-Cours, wo er mit Platz 5 im ersten Lauf auch sein bestes Saisonergebnis einfahren konnte. Im nächsten Jahr sind solche Resultate seine Messlatte.

«Für einen Rennfahrer ist es immer gut, ein zweites Jahr dasselbe Motorrad und mit demselben Team zu fahren – meiner Meinung nach ist Kontinuität das Wichtigste in diesem Sport», betonte der 30‑Jährige. «Das erste Jahr war schwierig, weil unser Motorrad Eigenschaften hat, die nicht optimal für meinen Fahrstil sind. Gegen Saisonmitte haben wir angefangen, daran zu arbeiten, und haben stetige Fortschritte gemacht. Über den Winter muss ich einen Schritt machen, um im kommenden Jahr um starke Positionen mitkämpfen zu können. Mein Ziel sind konstante Ergebnisse in den Top-5 und immer in der vorderen Gruppe zu sein. Ich gehe davon aus, dass ich viel näher an Valentin sein werde als noch in diesem Jahr.»

Caricasulo bekommt aus nächster Nähe mit, wie in China ein Hype um seinen Teamkollegen ausgebrochen ist. Spätestens beim Heimrennen von ZX Moto auf dem Shanghai Circuit als Saisonfinale 2027, wird auch er eine belagerte Person sein.

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«Das Rennen wird sicher verrückt. Für mich war es auch 2026 ungewohnt, so viele Chinesen an einem Rennwochenende zu sehen – ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Shanghai sein wird. Es wird sicher eine großartige Erfahrung und es wird den Motorsport dort weiter pushen», freute sich der Italiener.