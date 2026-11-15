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MotoGP-Sturzstatistik: Alex Marquez führt, Austin fällt aus dem Rahmen

Alex Marquez stürzte in der MotoGP bislang 23-mal, WM-Leader Marc Marquez 14-mal. Über alle drei WM-Klassen hinweg sticht Austin mit 72 Stürzen an einem Wochenende heraus.

MotoGP

Alex Marquez führt die MotoGP-Sturzstatistik klar an
Alex Marquez führt die MotoGP-Sturzstatistik klar an
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez führt die MotoGP-Sturzstatistik klar an
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach 20 von 22 Grands Prix trennen die Marquez-Brüder neun Stürze. Während Marc Marquez (Ducati) die MotoGP-Fahrerwertung klar anführt und bislang 14-mal zu Boden ging, steht Alex Marquez (Gresini-Ducati) mit 23 Stürzen an der Spitze der Sturzstatistik.

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Jack Miller (Pramac-Yamaha) folgt mit 19 Stürzen auf Platz 2. Jorge Martin (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM) kommen auf jeweils 18, Diogo Moreira (LCR-Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) und Joan Mir (Honda) auf jeweils 16. Alex Marquez ist damit der einzige Fahrer der Königsklasse mit mehr als 20 Stürzen. Mit Portimao und Valencia stehen noch zwei Rennwochenenden aus, bevor die Saison zu Ende geht.

Austin sticht heraus – wenig Stürze in Mugello und Lusail

Insgesamt wurden in der laufenden MotoGP-Saison bisher 302 Stürze gezählt. Auffällig ist, wie nah die Moto3 mit 293 Stürzen an diesen Wert herankommt. In der Moto2 waren es 245, also 48 weniger als in der kleinsten Klasse. Zusammen ergeben sich 840 Stürze. Die absoluten Zahlen lassen sich allerdings nur bedingt vergleichen: Die MotoGP hat mit dem Sprint ein zusätzliches Rennen pro Wochenende, dafür gibt es in der Moto3 mehr Fahrer. Aus der Summe allein lässt sich daher nicht ableiten, in welcher Klasse die Fahrer gemessen an ihrer Zeit auf der Strecke am häufigsten stürzen.

Im Artikel erwähnt

Große Unterschiede sah man von Strecke zu Strecke: Kein Rennwochenende war bisher so sturzreich wie Austin. In Texas gingen die Fahrer über alle drei Klassen hinweg 72-mal zu Boden. Am anderen Ende der Statistik stehen Mugello und Lusail mit jeweils 22 Stürzen. In Austin waren es damit mehr als dreimal so viele wie bei jedem dieser beiden Grands Prix. Selbst die beiden sturzärmsten Wochenenden zusammen kommen auf 28 Stürze weniger als Austin allein.

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In der Moto3 führt Hakim Danish die Statistik mit 18 Stürzen an, dicht gefolgt von Guido Pini und Cormac Buchanan mit jeweils 17. In der Moto2 teilen sich Mario Aji und Collin Veijer mit jeweils 15 Stürzen die Spitze. Routinier Aron Canet ging 14-mal zu Boden. Die höchsten Einzelwerte der beiden Nachwuchsklassen liegen damit unter denen von Alex Marquez und Jack Miller.

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431

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

371

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

357

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

309

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

294

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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