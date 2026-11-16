Vor dem MotoGP-Endspurt: Bezzecchi trifft Sinner und Zverev

Zwischen dem Katar-GP und den letzten beiden MotoGP-Wochenenden der Saison wechselte Marco Bezzecchi für einen Abend die Sportart. Der Aprilia-Werkspilot folgte einer Einladung der ATP nach Turin und verfolgte zum Auftakt des Einzelwettbewerbs die Partie zwischen Alexander Zverev und dem Spanier Rafael Jodar.

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Schon vor Turnierbeginn hatte Bezzecchi Gelegenheit, sich mit seinem Landsmann Jannik Sinner zu treffen. Der Tennisstar hatte erst kurz zuvor bei einem Sponsorentermin in Mailand öffentlich von der MotoGP geschwärmt. Nach der Partie kam Bezzecchi auch mit Zverev ins Gespräch. Die beiden tauschten sich abseits des Spielfelds aus.

Für Bezzecchi geht es beim Saisonendspurt in Portimao und Valencia noch um den zweiten Platz in der Fahrer-WM. Der Sieger des Malaysia-GP liegt als WM-Dritter nur 14 Punkte hinter seinem Aprilia-Teamkollegen Jorge Martin.