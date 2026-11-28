Geheimnis von Marc verursachte bei Alex Marquez fast eine Beziehungskrise
Alex Marquez wurde von seinem Bruder Marc als Einziger in die MotoGP-Rücktrittspläne eingeweiht und musste anschließend über sieben Wochen lang die Klappe halten. Das fiel dem 30-Jährigen sehr schwer.
Die Marquez-Brüder Alex (30) und Marc (33) haben ein enges Verhältnis. Niemand war überrascht, als Multichampion Marc am Freitag im Rahmen seiner Rücktrittspressekonferenz in Valencia erzählte, er haben nur mit Alex über seine Pläne gesprochen. Das war aber keine Diskussion – Marcs Entschluss, seine glanzvolle Karriere nach dieser Saison
Während nach der Verlautbarung von Marc jeder etwas darüber zu sagen hatte, drückte sich Alex um das Treffen mit den Medien – wegen Fieber, so die offizielle Begründung. Am Samstag war er glücklicherweise wieder gesund, qualifizierte sich für Startplatz 4 und beendete den Sprint mit 5,3 sec Rückstand auf
Alex Marquez unterstützte die Entscheidung von Marc
Anschließend wurde Alex natürlich auch die Frage nach dem Abschied von Marc gestellt. «Ich kenne ihn sehr gut, einige seiner Kommentare deuteten daraufhin», hielt der Vizeweltmeister des Vorjahres aus dem Team Gresini Ducati fest. «Ich hatte bereits vor Motegi so etwas erwartet und unterstützte ihn in seinem Vorhaben aufzuhören. Sein Moment ist gekommen. Wir haben ganz ruhig miteinander darüber gesprochen, er war sehr entschlossen. Er sagte mir, wie er es handhaben wird, unterstrich aber gleichzeitig, dass er den Titel gewinnen möchte. Er wollte sich darauf konzentrieren und nicht mehr über die andere Sache reden – ich musste es geheim halten. Ein paar Nächte konnte ich deswegen kaum schlafen. Vor vier Wochen sagte mir meine Freundin, dass ich mich seltsam verhalte, und sie fragte mich, ob etwas nicht stimme. Jetzt versteht sie, was los war, was in mir brodelte. Marc geht seinen Weg. Mich hat es am Freitag sehr gefreut, dass ich ihn mit sich selbst im Reinen gesehen habe. Er ist glücklich, wie er es händelte.»
«Jetzt kann ich mehr meinen Weg gehen», bemerkte Alex abschließend. «Wenn dein Bruder mit dir auf der Strecke ist, dann bist du etwas nervöser. Weil du nicht willst, dass etwas passiert. Diese Last trage ich jetzt nicht mehr auf meinen Schultern. Er wird auch weiterhin eng mit mir verbunden sein, sich meine Rennen und jedes Detail anschauen. Ratschläge von einem zehnfachen Weltmeister sind mir jederzeit willkommen.»
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