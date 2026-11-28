Wenige Tage vor dem Katar-GP war bekanntgeworden, dass zwei Teams 2025 gegen die Budgetdecke-Regeln der Formel 1 verstoßen haben. Alpine leistete sich eine Verfahrensfehler. Williams ebenfalls – und überschritt die festgelegte Budgetobergrenze um 627.000 Britische Pfund (knapp 750.000 Euro). Für die Saison 2025 lag der Budgetdeckel bei 135 Mio. US-Dollar. Mehr zum Urteil lesen Sie hier .

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Vor dem Rennen in Katar erklärte Williams-Teamchef James Vowles, wie es zu dieser Überschreitung und zu den Formfehlern kam. Der Brite sagte: «Hintergrund ist, dass die Unternehmensstruktur von Williams seit 1977 weitgehend unverändert geblieben war und den Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr wirklich gerecht wurde.» Der Traditionsrennstall hatte intern offenbar lange nichts verändert – und sich beim Umbau 2025 ein Problem ins Haus geholt.

Unternehmnsumstrukturierung führte zu Verstoß bei F1-Team

Vowles: «Wir sind mit der festen Absicht an die Sache herangegangen, gegenüber der FIA offen und transparent zu sein, was wir auch durchgehend beibehalten haben, waren jedoch der Ansicht, dass diese Kosten, da es sich um eine Unternehmensumstrukturierung handelte, nicht unter die Kostenobergrenze fallen.» Doch dabei irrte man sich bei Williams.

Vowles: «Es war die Unternehmensumstrukturierung, die uns über die Grenze gebracht hat. Die FIA selbst hat festgestellt, dass wir daraus weder einen finanziellen noch einen sportlichen Vorteil gezogen haben. Und die Strafe wurde auch entsprechend angepasst. Wir waren jedoch der Auffassung, dass diese Kosten nicht unter die Obergrenze fallen. Die FIA interpretiert es so, dass sie unter die Obergrenze fallen. Und natürlich haben wir uns nach ausführlichen Diskussionen der Auslegung der FIA angeschlossen.»

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Ein Blick auf die WM-Tabelle zeigt: Einen Performance-Vorteil zog Williams daraus nun wirklich nicht: In der jetzt laufenden Folgesaison steht das Traditionsteam auf Platz 9 und tut sich die gesamte Saison über enorm schwer. 2025 hatte Williams die Saison noch auf Platz 5 beendet.

Immerhin: Die Umstrukturierung ist abgeschlossen, für 2026 läuft man bei Williams also nicht Gefahr, zum Wiederholungstäter zu werden. Vowles: «Es handelte sich um eine einmalige Umstrukturierung des Unternehmens. Man strukturiert sein Unternehmen nicht jedes Jahr um. Man macht das einmal alle – nun ja, im Idealfall nur einmalig. Es ist einfach so, dass es sich um ein 50 Jahre altes Unternehmen handelt, das in dieser Hinsicht nicht mehr ganz den Anforderungen entsprach.»