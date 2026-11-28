Pierre Gasly, der im FP2 noch heftig abgeflogen war und im Kiesbett stecken geblieben war, war im Abschlusstraining vor dem GP von Katar der erste Mann auf der Piste. Die Wetterbedingungen auf dem Lusail International Circuit zum FP3: 25,5 Grad Celsius Lufttemperatur und 29,6 Grad auf dem Asphalt. Gasly ging früh raus, sammelte fleißig Daten und Erfahrung. Audi-Pilot Nico Hülkenberg drehte früh eine Einstellungsrunde, kam dann mit einem Problem zurück in die Garage – ansonsten blieb es lange ruhig. Wer nicht unbedingt ein Defizit vom Vortag wettmachen musste, hielt sich erst mal zurück.

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F1-Training in Katar: Mercedes schnell, Verstappen Verfolger

Mit noch 40 verbleibenden Trainings-Minuten füllte sich die Strecke dann allmählich – alle Fahrer auf weichen Reifen. Und wie schon in den ersten beiden Trainings am Freitag setzte sich Mercedes früh als Doppelspitze an die Spitze des Feldes (diesmal George Russell vor Kimi Antonelli mit 1:22,983 min). Dahinter: Red Bull Racing im Doppelpack, angeführt von Max Verstappen eine halbe Sekunde hinter Russell.

Sowohl Red Bull Racing als auch McLaren hatten über Nacht an den Autos gearbeitet und gegen die sogenannte «Curfew», also die Ruhezeit der Mechaniker, verstoßen. Für beide Teams war es der dritte von vier möglichen Jokern im Laufe der Saison. Bringt das die beiden Teams in den entscheidenden Sessions näher an Mercedes ran?

Eine Viertelstunde vor Schluss setzte Max Verstappen eine neue Spitzenzeit, toppte Russells Zeit um sieben Hundertstelsekunden. Doch dann die Machtdemonstration von Kimi Antonelli! 1:22,400 min und damit eine halbe Sekunde schneller als Verstappen. Uff! Russell setzte sich 0,25 Sekunden hinter seinen Teamkollegen an Position 2.

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Dennoch: Red Bull Racing hat im Vergleich zum FP1, das am Freitag ebenfalls im frühen Slot stattfand, leicht auf Mercedes verbessert. Die Zeiten aus dem FP2 taugen wegen der vielen Unterbrechungen nur bedingt zum Vergleich. Max Verstappen war im Abschlusstraining keine drei Zehntelsekunden hinter Russell. Wird es also im Kampf um die Pole doch noch mal spannend?

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: Qualifying FIA Formula One World Championship 28.11.2026 - 18:10

Lewis Hamilton und Ferrari enttäuschend

In der Schlussphase kam dann auch endlich wieder Nico Hülkenberg auf die Piste, konnte immerhin 13 Runden drehen. Enttäuschend im FP3: Lewis Hamilton (Ferrari), der nur auf Rang 9 fuhr. Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde immerhin Fünfter. McLaren auf Rang 6 und 7, jeweils acht Zehntelsekunden hinter Antonelli.