Eine Ära geht vorerst zu Ende: Hyundai wird 2027 nicht mehr mit einem offiziellen Werksteam in der Rallye-Weltmeisterschaft antreten. Seit dem Wiedereinstieg 2014 gehörte der koreanische Hersteller zur festen Größe der WRC. Ganz den Rücken kehrt Hyundai dem Rallyesport allerdings nicht. Statt eines eigenen Werksteams soll künftig der Kundensport die Basis des Engagements bilden.

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Im Mittelpunkt steht der i20 N Rally2, den Hyundai mit erheblichem technischem Aufwand konkurrenzfähig machen will. Dafür greift der Hersteller noch einmal auf nahezu seine gesamte Rallye-Kompetenz zurück. Bei Tests in Spanien saßen Thierry Neuville, Adrien Fourmaux und Kris Meeke am Steuer, auch Hayden Paddon war bereits in die Entwicklung eingebunden. „Wir geben unser Bestes, um das konkurrenzfähigste Rally2-Auto auf die Beine zu stellen“, erklärte Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul.

Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul Foto: XPB Hyundai-Teamchef Cyril Abiteboul © XPB

Hinter dem technischen Kraftakt steckt eine klare sportliche Erkenntnis: Die bisherige Version des i20 N Rally2 konnte mit den Klassenbesten nur bedingt mithalten. Diesen Fehler will Hyundai nicht wiederholen. Abiteboul macht deshalb die Wettbewerbsfähigkeit zur Voraussetzung für jedes künftige Einsatzprogramm. „Was wir nicht wollen, ist, die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre mit einem relativ wenig konkurrenzfähigen Rally2-Auto zu wiederholen.“

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Ein Engagement um jeden Preis ist damit ausgeschlossen. Erst wenn das neue Fahrzeug seine Leistungsfähigkeit nachgewiesen hat, sollen konkrete Programme folgen.

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Eine mögliche Perspektive für die Topklasse ergibt sich aus den technischen Übergangsregelungen für 2027 und 2028. Hyundai hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass der Hersteller vom ursprünglichen WRC27-Konzept wenig überzeugt war. Ein komplett neues Auto nach diesen Vorgaben wurde deshalb nicht entwickelt.

In Gesprächen mit der FIA und dem neuen WM-Promoter wurde jedoch eine Alternative ausgelotet: Rally2-Fahrzeuge könnten mit einem zusätzlichen WRC-Kit für die höchste Kategorie aufgerüstet werden. Für Hyundai wäre das eine attraktive Lösung. Statt eine völlig neue Fahrzeugplattform zu entwickeln, ließe sich auf dem i20 N Rally2 aufbauen und vorhandenes technisches Know-how weiter nutzen. Ein entsprechendes Projekt ist allerdings weder offiziell bestätigt noch zeitlich konkretisiert.

Hyundai i20 Rally2: Einsatz im Kundensport 2027 Foto: Flying Finn Hyundai i20 Rally2: Einsatz im Kundensport 2027 © Flying Finn

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Auch personell zeichnet sich der Kurswechsel ab. Adrien Fourmaux soll Hyundai für 2027 erhalten bleiben, allerdings nicht mehr als Werksfahrer. Im Gespräch ist ein privat eingesetzter i20 N Rally2 bei der italienischen BRC-Mannschaft mit mindestens zehn WM-Läufen. Bei rechtzeitiger Entwicklung könnte später auch eine WRC-Kit-Version zum Einsatz kommen. Bestätigt ist dieses Szenario bislang nicht.

Thierry Neuville wiederum kann sich offenbar ein reduziertes Programm vorstellen. Der Weltmeister von 2024 möchte Hyundai verbunden bleiben. Ob und in welchem Umfang der Belgier 2027 tatsächlich startet, ist noch offen.

Hyundai verabschiedet sich damit vom klassischen Werksteam, aber nicht aus der WRC-Perspektive. Der Kundensport soll die technische und sportliche Brücke in die Zukunft schlagen. Ob daraus mehr als eine Übergangslösung wird, hängt vor allem von einer Frage ab: Kann der neue i20 N Rally2 endlich das Tempo der Klassenbesten mitgehen?