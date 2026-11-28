Der MotoGP-Sprint auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia am Samstagnachmittag verlief für Marco Bezzecchi nur in der Startaufstellung kurios. Denn unmittelbar vor dem Start musste nach einem technischen Problem und der brennenden Ducati von Marc Marquez abgebrochen werden. Dann stürmte Marco Bezzecchi mit der Werks-Aprilia von P1 auf und davon, legte rasch ein Polster von zwei Sekunden zwischen sich und seine Verfolger. Teamkollege Jorge Martin war ebenfalls stark unterwegs, konnte den Speed von «Bez» aber nicht mitgehen.

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Durch den Doppelsieg mit Bezzecchi und Jorge Martin kam Aprilia ganz nahe an den Konstrukteurs-WM-Titel heran. In der Fahrer-WM-Tabelle hat Bezzecchi mit den zwölf Punkten für den Sprint-Sieg Martin sogar überholt, kann sich am Sonntag als Vize-Weltmeister feiern lassen. Der 28-jährige Bezzecchi hat mit dem zweiten Triumph in Folge wohl endlich auch Frieden mit dem MotoGP-Sprint-Format geschlossen.

«Ich habe mich heute unglaublich gut gefühlt», gestand Sieger Bezzecchi. Für Aprilia war es das erste 1-2-Ergebnis in einen Sprint. Bezzecchi: «Ein großes Danke an das Team, ihr Einsatz war wirklich hervorragend. Der Sprint ist immer eine andere Geschichte. Die ersten beiden Runden waren hart. Ich habe zu Beginn viel riskiert um wegzufahren. Dann habe ich auch geschaut, wie sich die Temperatur im Reifen entwickelt. Man kann nicht voll Druck machen aber auch nicht rausnehmen.»

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Der Racer aus Rimini verriet außerdem: «Wir haben ein wenig die Bremsen adaptiert, ein Bereich in dem ich am Freitag noch nicht stark war. Das war der Hauptschritt, den wir gemacht haben. Der Druck ist gleich wie zuletzt. Ich fühle immer Druck. Wir haben ja auch noch das Ziel der Konstrukteurs-WM. Da geht es nicht um mich und Jorge, sondern um die komplette Mannschaft an der Rennstrecke und in Noale.»

Befragt nach dem verunglückten ersten Startversuch sagte der erfolgreichste Aprilia-Pilot: «Ich habe mich nur auf mich konzentrieren. Bis ich dann jemanden winken sah. Ich habe dann zum Glück schnell den Leerlauf gefunden. Auch mein Bike wurde heiß. Dann bin ich aber einfach dort gestanden und habe die anderen beobachtet, wollte keine dummen Sachen machen und auch keine Energie verschwenden.»