Enea Bastianini vollführte im bisherigen Verlauf des Valencia-Wochenendes eine erstaunliche Steigerung: 17. von 22 im FP1, 13. im Zeittraining, Zehnter im FP2, Erster im Q1 und Siebter im für die ersten vier Startreihen maßgeblichen Qualifying 2, obwohl er nur noch einen neuen Hinterreifen zur Verfügung hatte.

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Aus der dritten Startreihe fand der Italiener schnell den Weg nach vorne, war nach der zweiten Runde bereits Vierter und erbte Rang 3, als Weltmeister Marc Marquez zu seiner ersten Long-lap-Strafe abbog. Als die Zielflagge nach zwölf Runden fiel, hatte Bastianini nur die beiden Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi und Jorge Martin vor sich .

Bastianini ließ sich nicht von Ogura überrumpeln

Enea eroberte an seinem letzten Wochenende mit dem Tech3-Team von Günther Steiner und KTM sein zweites Sprint-Podium in dieser Saison, gegen Ende kam ihm Ai Ogura aber gefährlich nahe. «Als ich in der letzten Kurve den Vorderreifen von Ogura sah, ließ ich die Bremse noch mal kurz los», grinste Bastianini, der am nächsten Dienstag die Trackhouse-Aprilia des Japaners übernehmen wird . «Wir haben noch ein Rennen und das wichtige ist am Sonntag – ich werde es erneut versuchen. Das ist ein spezielles Wochenende für alle, auch für mich. Valencia gehört nicht zu meinen Lieblingsstrecken, aber ich wurde mit jeder Runde deutlich schneller und war im Qualifying konkurrenzfähig. Also dachte ich mir, dass ich versuchen will, meinem Team einen Podestplatz zu schenken. Das war ein unglaubliches Rennen, ich schaffte es hier in meiner ganzen Karriere noch nie aufs Podium, auch nicht in der Moto3 oder Moto2. Ich konnte von Anfang an am Kurveneingang pushen – ist das möglich, bin ich schnell.»

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In der Gesamtwertung ist für den WM-Zehnten Bastianini kaum noch Bewegung möglich: Zum vor ihm platzierten Pecco Bagnaia fehlen 14 Punkte, auf Fermin Aldeguer hinter sich genießt er 20 Zähler Abstand.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Während Bastianini für Jubel bei den Orangenen sorgte, läuft bei Aushängeschild Pedro Acosta bislang nicht viel zusammen. Der WM-Vierte qualifizierte sich lediglich für Startplatz 10 und musste sich damit sogar hinter dem schnellen KTM-Ersatzfahrer Pol Espargaro (8.) anstellen. Den Sprint beendete der 22-Jährige als Siebter und klagte anschließend darüber, dass er schon das ganze Wochenende ein schlechtes Gefühl für den Vorderreifen habe und der richtige Druck bislang nicht gefunden wurde.