Vom Gresini-Team in die Ducati-Werksbox: Iker Lecuona ersetzt Francesco Bagnaia beim Portugal-Grand-Prix vom 20. bis 22. November. Der Spanier übernimmt in Portimao die Werks-Desmosedici des Italieners, der sich von seiner Operation am rechten Fuß erholt. Für Lecuona ist es der sechste MotoGP-Einsatz der Saison 2026 und der erste in diesem Jahr für das Werksteam.

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Seine bisherigen fünf Einsätze absolvierte Lecuona für Gresini - als Ersatz für Fermin Aldeguer und zuletzt für Alex Marquez. Er arbeitete somit mit zwei verschiedenen Crews. Das beste Ergebnis gelang ihm beim Ungarn-GP am Balaton Park, den er als Siebter beendete. Zuletzt fuhr er in Katar als Zehnter erneut in die Top-10. In Portimao wechselt er nun innerhalb des Ducati-Aufgebots die Box. Dort trifft er auf Marc Marquez, der als WM-Leader zum vorletzten Saisonlauf reist.

Der Einsatz kommt nach einer erfolgreichen Saison in der Superbike-WM. Lecuona gewann 2026 vier Rennen und wurde hinter Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega Vizeweltmeister. Auch in den kommenden beiden Jahren wird er für das Aruba.it Racing – Ducati Team antreten.

Bagnaia bis Valencia wieder fit?

Bagnaia hatte sich die beiden Brüche im rechten Fuß bei einem Sturz im Sprint in Katar zugezogen und daraufhin den Grand Prix verpasst. Am Dienstag nach dem Rennwochenende wurde er in Turin operiert.

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Bei dem Eingriff stabilisierten die Ärzte die beiden Brüche. Für Portugal kommt ein Start zu früh. Bagnaia will beim Saisonfinale in Valencia wieder auf die Desmosedici steigen.

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Für Ducati ist die Besetzung in Portimao auch mit Blick auf die Fahrer-WM interessant. Auf dem Autodromo Internacional do Algarve steht nun der 21. von 22 Grands Prix der laufenden MotoGP-Saison an. Marquez hat nach Katar 60 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin. Sollte Marquez im Sprint zwei Punkte auf Martin gutmachen, dann ist er vorzeitig der Weltmeister der Saison 2026. Lecuona rückt damit ausgerechnet an jenem Wochenende ins Werksteam auf, an dem voraussichtlich die WM-Entscheidung fallen wird.