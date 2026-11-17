Nach dem Malaysia-GP musste sich Alex Marquez an seiner lädierten rechten Schulter operieren lassen. Seit seinem schweren Sturz Mitte Mai in Barcelona hatte der Gresini-Ducati-Pilot mit Problemen zu kämpfen. «Es ging nicht mehr anders», meinte AM73 zu der notwendig gewordenen Operation Anfang November. Bei dem Eingriff im Hospital Ruber Internacional in Madrid wurden dem Spanier Platten und Fixierungselemente herausgenommen, die er am Schlüsselbein und in der Hand hatte. Zudem wurde ihm ein kleiner Schleimbeutel an der Schulter entfernt.

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Aufgrund der OP musste Alex Marquez den Katar-GP auslassen. Beim Großen Preis von Portugal, der am kommenden Wochenende stattfindet, will er wieder dabei sein. Damit der Vizeweltmeister von 2025 in Portimao mit seiner Ducati Desmosedici auf die Rennstrecke fahren kann, muss er zuvor den medizinischen Test am Donnerstag bestehen.

Gresini Ducati in Portimao wieder komplett

In Portimao wird das Stammfahrer-Duo von Gresini endlich wieder komplett sein. In diesem Jahr hatten Alex Marquez und Teamkollege Fermin Aldeguer mit einigen Verletzungen zu kämpfen.

In der WM-Tabelle liegt Alex Marquez vor den letzten beiden MotoGP-Events 2026 mit 197 Punkten auf Rang 8. Am 1. Dezember wird der 30-Jährige beim Valencia-Test das erste Mal auf der 850er-KTM Platz nehmen.

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