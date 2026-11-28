Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Valencia an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt DF1 ab 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.45 Uhr überträgt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt DF1 ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live gezeigt. Ab 12.35 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint übertragen. Am Sonntag zeigt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag zeigt SRF zwei um 14.20 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 16.30 Uhr folgt auf LA2 eine Wiederholung des Moto3-Qualifyings. Ab 1.20 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des MotoGP-Sprints und des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen. Um 13 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Rennens und ab 13.50 Uhr die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens. Um 3.05 Uhr in der Nacht folgt eine Wiederholung des Grand Prix der Königsklasse.

RTS2 überträgt am Samstag ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Motul Grand Prix of Valencia (MEZ):

Samstag, 28. November:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 29. November: