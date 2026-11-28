Ab 15 Uhr: Wo das Sprintrennen der MotoGP in Valencia live zu sehen ist
Am Samstag findet auf dem Circuit Ricardo Tormo der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Valencia an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag zeigt
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 16.30 Uhr folgt auf LA2 eine Wiederholung des Moto3-Qualifyings. Ab 1.20 Uhr in der Nacht werden Wiederholungen des MotoGP-Sprints und des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen. Um 13 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Rennens und ab 13.50 Uhr die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens. Um 3.05 Uhr in der Nacht folgt eine Wiederholung des Grand Prix der Königsklasse.
RTS2 überträgt am Samstag ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint live. Am Sonntag zeigt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Motul Grand Prix of Valencia (MEZ):
Samstag, 28. November:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 29. November:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach