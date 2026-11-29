Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Valencia live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Valencia an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag zeigt
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag zeigt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr das Moto3-Rennen. Um 13 Uhr folgt eine Aufzeichnung des Moto2-Rennens und ab 13.50 Uhr die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens. Um 3.05 Uhr in der Nacht folgt eine Wiederholung des Grand Prix der Königsklasse. RTS2 überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Motul Grand Prix of Valencia (MEZ):
Sonntag, 29. November:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
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