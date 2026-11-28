Seit 2017 hat Stefan Bradl die MotoGP-Zuschauer auf ServusTV mit fachkundigen Analysen und Kommentaren sowie manchem Schmäh unterhalten. An diesem Wochenende steht der Zahlinger für den österreichischen Privatsender aus dem Red Bull Media House letztmals als Experte vor der Kamera .

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2016 bestritt Bradl seine finale volle MotoGP-Saison, damals im Werksteam von Aprilia. Anschließend wechselte der Bayer in die Superbike-WM, sein Jahr im Team Red Bull Honda endete mit einem Sturz in Portimao und langwieriger Bänderverletzung in der rechten Hand aber vorzeitig. Seit 2018 war Stefan als Entwicklungsfahrer für die Honda Racing Corporation tätig, ab nächstem Jahr übernimmt er für den japanischen Motorradgiganten den Posten des MotoGP-Sportkoordinators .

Stefan Bradl jahrelang mit zwei Jobs

«2016 übertrug ServusTV erstmals die MotoGP, 2017 kam die Frage von ihnen, ob ich Lust habe», erinnerte sich Bradl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com an die Anfänge. «Das war für den Sachsenring, dann war ich noch auf dem Red Bull Ring und beim letzten Rennen in Valencia dabei. Ich dachte mir damals: Warum nicht? Ich machte mir keine Gedanken und wurde auch nicht groß eingewiesen. Die haben mir ein Mikro in die Hand gedrückt und mir viel Spaß gewünscht. Ich hatte keine Vorbereitung – dass daraus geworden ist, was es wurde, ist schön zu sehen. Rückblickend darf ich schon ein bisschen stolz sein und bin auch glücklich, dass die Kombination so gut funktioniert hat. Als HRC-Testfahrer hatte ich viele Einsätze, 2020 bis 2022 musste ich immer wieder Marc Marquez ersetzen. Dazu kamen die Einsätze für ServusTV. Für sie war es auch lukrativ, weil sie einen rasenden Reporter hatten, der immer wieder interessante Sachen erzählen konnte. Für mich war diese Kombination stressig, aber ich habe es gern gemacht. Es hat auch für ServusTV und HRC immer gepasst, wir haben das gut kommuniziert. ServusTV bekam dadurch viele Zugänge und wir konnten schöne Storys machen.»

Für mich ist wichtig, dass ich weiß, wo ich herkomme. stefan bradl

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«Am Anfang war ich nervös», gestand der inzwischen 36-Jährige. «Für mich war es nicht so leicht, wie es heute rüberkommt. Aber das ist ganz normal, wenn man das das erste Mal macht. Dann machst du dir viel zu viele Gedanken, wie man optisch dasteht. Man sollte authentisch sein. Ich habe gelernt, dass ich so bin, wie ich bin – und dazu stehe ich. Ich hatte nie ein Sprachtraining und bin auch rhetorisch kein Superstar. Ich wurde in Bayern groß und spreche daheim Dialekt. Ich versuche das auch meinen Kindern beizubringen, das gelingt aber nicht optimal, der Kindergarten macht es nicht einfacher. Für mich ist wichtig, dass ich weiß, wo ich herkomme. Dass man sich in diesem Geschäft zu gewissen Zeiten und Situationen entsprechend verkaufen muss, ist aber auch klar. Das ist ein Prozess. Ich stand auch vor der Kamera, wusste nicht was ich erzählen soll, und war nervös. Über die Jahre wurde es besser, ich war lockerer und beobachtete das Wochenende aus einer anderen Perspektive.»

ServusTV: Wer beste Karten für die Bradl-Nachfolge hat

ServusTV wird auch 2027 auf die Expertenmeinungen von Alex Hofmann, Sandro Cortese und Gustl Auinger vertrauen. Für Bradl gibt es noch keinen Nachfolger, beste Karten für die Stelle hat Tom Lüthi. Der Schweizer ist 125er-Weltmeister des Jahres 2005, war drei Jahre in der 250er-WM und von 2010 bis 2021 in der Moto2 unterwegs, in der er zwölf Siege eroberte und 2019 im Memminger Team Dynavolt Intact GP WM-Dritter wurde. 2018 trat der heute 40-Jährige eine Saison für Marc VDS Honda in der MotoGP an und ist der bis heute letzte deutschsprachige Stammfahrer in der höchsten Kategorie.