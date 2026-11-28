Kein anderer Hersteller im Fahrerlager geht derart konsequent in die MotoGP-Zukunft mit 850 ccm wie KTM. Beim Valencia-GP werden alle vier Piloten der RC16 – Acosta, Binder, Bastianini und Vinales – verabschiedet. Zum offiziellen 850er-Test-Startschuss mit allen Stammfahrern am kommenden Dienstag rücken die neuen Athleten an. Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez bei Red Bull KTM Factory Racing, Luca Marini und Rookie Senna Agius bei Tech3.

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Zur Saison 2027 gibt es dazu eine bemerkenswerte Personalveränderung im Management der Rennsportabteilung in Munderfing. Jens Hainbach, langjähriger Mitarbeiter und aktuell verantwortlich für sämtliche Motorsportaktivitäten auf Asphalt, wird KTM Factory Racing zum Ende der Saison verlassen. Hainbach, der für die Österreicher im WM-Fahrerlager als Road Racing Director in Abstimmung mit Pit Beirer die wesentliche Schnittstelle zu Teams, Promoter und FIM ist, hat sich nach zehn Jahren für eine neue Herausforderung entschieden. Der gebürtige Hesse will aber auch in Zukunft seine Erfahrung in einem Fahrerlager einbringen.

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Mit Fabian Zöpfl ersetzt ein junger Österreicher den erfahrenen Hainbach. Zöpfl, der ursprünglich aus dem Management im Profi-Fußball kommt, ist bereits seit fünf Jahren als Manager Teil der KTM-Rennsportorganisation und derzeit unter anderem für Offroad-Aktivitäten in den USA zuständig.

Zum Beginn der Saison übernimmt Florian Zöpfl sämtliche Aufgaben von Jens Hainbach, zu denen neben den GP-Klassen auch der Red Bull Rookies Cup und Projektes des KTM-Kundenrennsports zählen. Offizielle Staffelübergabe bei KTM Racing ist der 1. Januar 2027.

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