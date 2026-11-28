Auch in diesem Jahr führte die MotoGP Global Group (ehemals Dorna) ihre Nachwuchsarbeit konsequent fort und ließ unter anderem unter ihrer Obhut 22 MotoMini-Landesmeisterschaften bzw. -Kontinentalserien durchführen. Als Sahnehäubchen gab es für die weltbesten Mini-Biker erneut das World Final. Dieses fand von Dienstag bis Donnerstag unmittelbar vor dem MotoGP-Showdown in Valencia statt. Dazu waren die jeweiligen Meister sowie Vizemeister an die dem großen Grand-Prix-Kurs maßstäblich verkleinert nachempfundene Kart-Strecke eingeladen, um in den Klassen 190 und 160 ccm ihre Champions 2026 zu ermitteln.

Werbung

Werbung

Mittendrin im Geschehen war als eines von zwei Mädchen die junge Deutsche Helena Weiderer. Neben der 13-Jährigen aus München hatten sich auch die sächsischen Knaben Manuel Kröner aus Steinpleis, Till Trinks aus Meerane sowie Ron Richter aus Oelsnitz als Nachrücker für den verletzten Meister Ben Warzecha aus Polen ihren Startplatz in der FIM MotoMini Germany gesichert. Zu ihnen stieß der Dresdner Paul Weinhold, der sich über die FIM MotoMini Austria qualifizierte. Während Helena Weiderer, Manuel Kröner und Paul Weinhold in der 190er-Kategorie ihr Glück versuchten, traten Till Trinks und Ron Richter bei den 160ern an.

Helena Weiderer begann erst 2026 mit dem Rennsport

Während alle ihre männlichen Mitstreiter schon seit fünf und mehr Jahren im ADAC Pocket Bike Cup bzw. dem ADAC Mini Bike Cup motorsportlich aktiv sind, ist Helena Weiderer Quereinsteigerin. «Ich habe mit drei Jahren das erste Mal auf einem Motorrad gesessen, denn mein Vater ist früher Autorennen und bei Track-Days auch Motorrad selbst gefahren. Ich bin dann Motocross, Trial und ein bisschen Enduro gefahren, aber nie wirklich Rennen», erklärte die junge Rennlady im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Beim Trial bin ich zwei Jahre mal ein paar Wettbewerbe gefahren, zum Beispiel im Ladys-Cup und im Alpen-Pokal. Der Papa hat meinem drei Jahre jüngeren Bruder Franz und mir im Winter 2024/2025 zwei Mini-Bikes gekauft. Franz eine 110er und mir eine 190er, um das mal auszuprobieren, ob das was für uns ist. Dann sind wir in Spanien auf Parkplätzen ein bisschen rumgefahren und uns wurde von vielen Leuten die Moto Race Academy von Dario Giuseppetti empfohlen. Der Franz ist dann schon richtig Mini Bike gefahren und ich weiter Trial.»

Im letzten Winter war es auch für Helena so weit, dass sie ernsthafter auf Asphalt fuhr. Im Februar lernte sie bei der Moto Race Academy so viel dazu, dass sie sich entschloss, den ADAC Mini Bike Cup respektive die FIM MotoMini Germany zu fahren. Zwar war die Konkurrenz nicht stark besetzt, doch aus dem Spaß wurde Ernst und am Ende reichte es für sie auf Anhieb zum Vizetitel. Zu Meister Manuel Kröner fehlte gegen Saisonende nicht mehr viel und letztendlich hatte sie ihr Ticket für die Verlängerung World Final gelöst. «Es ist schön, dass ich hier bin, das war ein schöner Abschluss», sagte sie nach dem ersten Trainingstag. Am Qualifikationstag für die drei Wertungsläufe der besten 21 der 190er-Klasse reichte es für sie unter 30 Teilnehmern nicht, aber Letzte war sie auch nicht.

Werbung

Werbung

Helenas Rennen endete mit einem Crash

Nachdem Helena vorgab, bis jetzt noch nie einen Sturz mit Verletzungsfolgen gehabt zu haben, wurde sie im ersten Hoffnungslauf für die nachträgliche Rennqualifikation prompt von einem nachfolgenden Fahrer abgeräumt und kehrte später mit dem linken Arm in einer Schlinge aus dem Medical Center zurück zur Kartbahn. Damit war ihr Trip zum Weltfinale zwar vorzeitig und unschön beendet, Spaß hatte sie aber trotzdem. «Gebrochen ist nichts, aber genauer lasse ich das zu Hause noch untersuchen», klärte sie auf. «Ich war dabei und es war sehr schön.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Mir schwebt vor, das als Motorrad-Model zu kombinieren. helena weiderer

Wenngleich Helena Weiderer mit modeln (im nächsten Jahr wird sie auf der New York Fashion Week laufen) und Geige spielen (derzeit im Schulorchester) sehr vielseitig interessiert und ambitioniert ist, will sie dem Motorradsport treu bleiben. Als Fernziel nennt sie die Frauen-Weltmeisterschaft WorldWCR im Rahmen der Superbike-WM. «Mir schwebt vor, das als Motorrad-Model zu kombinieren. Wer mir folgen möchte, gern unter 09.rehlein.»

Das gleiche Schicksal der Nichtqualifikation für die Wertungsläufe ereilte Manuel Kröner und Ron Richter. Erfolgreicher waren Paul Weinhold und Till Trinks, die in ihren Klassen nach je zwei Rennen plus Superfinale die Gesamtränge 16 und 21 belegten.

Werbung

Werbung