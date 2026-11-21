Das Wetter meinte es am Samstagvormittag nicht gut mit den Aktiven der Motorrad-WM. Fast unmerklich hatte sich das Autodromo an der Algarve in eine Rutsch-Rennstrecke verwandelt. Als die 12 Piloten der Königsklasse zum Q1 aufbrachen, um zwei weitere Fahrer für das Q2 zu und um die weiteren Startplätze zu definieren, schienen zunächst profilierte Regenreifen gefragt.

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Die Herausforderung: Die Rennstrecke war komplett feucht, aber nicht nass genug, um mit Regenreifen zu attackieren. Im FP2, das unmittelbar vor dem Q1 über die Bühne ging, sagten die Rundenzeiten alles über die Bedingungen – die Piloten waren fast 15 Sekunden langsamer als am trockenen Freitag.

Die Top-4 der WM-Tabelle hatten es direkt ins zweite Qualifying geschafft, nicht so der WM-Fünfte Ai Ogura. Der Japaner musste genauso in Q2 wie Tech3-Pilot Enea Bastianini, Regenspezialist Jack Miller (Pramac-Yamaha) und Qualifying-Spezialist Fabio Quartararo, ebenfalls auf der Yamaha M1.

Bereits im ersten Anlauf wagten sich einige Piloten mit Slicks auf die Strecke, darunter Jack Miller. Auch Ogura bewies Mut. Alle anderen Athleten tasteten sich mit Regenreifen ans Limit heran. Millers Gespür war richtig – bereits in seiner ersten Runde gelang der Aussie eine 1:47er-Runde. Der Pramac-Pilot war damit 1,5 s schneller als der Jake Dixon auf Regenreifen.

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Da der feine Niederschlag aufgehört hatte, profitierte nun auch Ai Ogura, der Japaner kam in Runde 3 auf 1:45,960 min – Bestzeit. Nach und nach wechselte das Feld auf profilloses Gummi, doch der Vorteil blieb noch bei Miller und Ogura, die ohne Unterbrechung immer mehr Vertrauen fassten. Das Duo steigerte sich erst auf 1:43er, dann auf 1,41er-Runden. Kurios: Bastianini, ebenfalls auf Slick unterwegs, fand kein Vertrauen und verlor fast 10 Sekunden auf die Spitze.

Kurz vor Schluss waren dann aber auch andere Racer auf die Bedingungen eingeschossen. Mit drei Minuten auf der Uhr ging LCR-Pilot Diogo Moreira an die Spitze. Eine Minute später der Schock für das Team von Lucio Cecchinello – Moreira stürzte in der schnellen letzten Rechtskurve nach die Honda die feuchten Slicks berührt hatte. Moreira flog dutzenden Meter durch die Luft, sein Motorrad überschlug sich wieder Piloten mehrfach – rote Flagge. Doch der Brasilianer hatte Riesenglück und blieb unverletzt.

Besser noch: Moreira zog mit der Bestzeit (1:40,612 min) ins Q2 ein. Sekunden vor Moreiras Stunt-Show hatte sich dazu Iker Lecuona auf Position 2 gefahren. Da die Zeit nicht mehr reichte, um einen weiteren Anlauf die Bestzeit zu nehmen, blieb Jack Miller der undankbare dritte Platz vor Luca Marini und Ai Ogura. Von ganz hinten muss KTM-Pilot Enea Bastianini in die beiden Rennen gehen. Besser machte es Honda-Ersatzfahrer Jake Dixon, Startplatz 17 für den Engländer.

Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona löste das Q2-Ticket Foto: Gold & Goose Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona löste das Q2-Ticket © Gold & Goose

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