Alex Marquez ist zurück im Fahrerlager der MotoGP. Der jüngere Marquez-Bruder hatte den Katar-GP ausgelassen, um sich in der Heimat einer Schulteroperation zu unterziehen. In der Wüste wurde der Vizeweltmeister von Iker Lecuona vertreten. Der Superbiker, wie «AM73» Vizeweltmeister, ist auch in Portimao am Gas, rückte aber nun in die Box von Ducati Lenovo weiter, um den verletzten Pecco Bagnaia zu ersetzen.

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«Ich bin happy, wieder hier zu sein und mit Gresini die letzten beiden Events zu bestreiten», so «AM73» der bereits in 10 Tagen in der Box von Red Bull KTM Factory Racing anzutreffen sein wird. Marquez weiter zum Auslassen des umstrittenen Wüsten-Events: «Der Eingriff war dann doch etwas intensiver als gedacht, es sind noch ein paar Sachen dazugekommen, aber es war die richtige Entscheidung».

Alex Marquez, der verständlicherweise keine Freude hatte, die letzten Rennen vom heimischen Sofa aus zu verfolgen, hätte seinem Bruder den Titelgewinn auch in Abwesenheit gewünscht, nun aber deutet alles darauf hin, dass die Familie gemeinsam feiern kann. Marc Marquez kann in Portugal aus eigener Kraft Weltmeister werden. Sei es mit einem Sieg im Sprint oder mit insgesamt 14 WM-Punkten während des Portugal-GP.

Einzigartige MotoGP-Familie: Marc und Alex Marquez Foto: Gold and Goose Einzigartige MotoGP-Familie: Marc und Alex Marquez © Gold and Goose

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Angesprochen wurde der kleine Bruder im Fahrerlager auf die sichtbare Anspannung des großen Bruders. Hat Marc die ursprüngliche Freude auf dem MotoGP-Bike während der intensiven und von einer einzigartigen Punktehauholjagd geprägten Saison verloren?

2025 feierten die Marquez-Brüder gemeinsam

Alex Marquez gestand – Marc hat sich verändert. «Zuerst muss man sehen, diese Saison ist ganz anders als 2025. Auch weil wir viel mehr direkt zusammen waren. Diese Saison ist das nicht so, auch deshalb ist die gemeinsame Begeisterung auf der Strecke weniger.» Damit spielte Alex auf die einmalige Party-Saison 2025 an, als die Familie Marquez in 44 Rennen unglaubliche 17-mal gemeinsam bei der Siegerehrung auftauchte.

«Und – es ist eine ganz andere Saison – was die Zielsetzung angeht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Marc in Mugello. Er sagte: «Jetzt ist es Zeit, Punkte zu holen». Von dort an haben sich die Prioritäten verschoben. Er hat sich nur noch darauf konzentriert und das merkt man ihm auch an. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es durch. Dazu kommt, auch das hat Marc gesagt, dass er einen Rückstand von 102 Punkten in einen Vorsprung von 60 Punkten umgewandelt hat. Das zeigt auch, dass Aprilia die Meisterschaft verloren hat. Dieser Kampf – Aprilia gegen Marc Marquez– der ist spürbar. Aber dennoch, Marc genießt auch das. Es sieht vielleicht von außen nicht so aus – aber ich kann euch sagen, er liebt es, so Rennen zu fahren!», so die Botschhaft des Noch-Markenkollegen.

Sportlich lief das Mini-Comeback von Alex Marquez mehr als vielversprechend. Der erste Fahrtag nach der Operation der rechten Schulter endete mit der Bestzeit im wichtigen Zeittraining.

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