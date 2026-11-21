Dass Lando Norris den 21. Grand Prix des Jahres in Las Vegas vom dritten Startplatz in Angriff nehmen darf, weil er von der Strafversetzung von Kimi Antonelli profitiert, verbesserte die Laune des McLaren-Fahrers kein bisschen. Denn sein Rückstand auf die schnellste Quali-Runde, die der Mercedes-Pilot, fiel mit knapp dreieinhalb Zehntelsekunden deutlich aus.

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Der Brite, dessen Rückstand auf klagte nach der Zeitenjagd denn auch: «Wir sind auf den Geraden einfach schockierend langsam, es ist katastrophal und furchtbar. Meine Runde war an sich sehr gut, das war klar mein bester Umlauf, aber im Vergleich zu Kimi habe ich im letzten Sektor acht Zehntel verloren. Klar, er hatte den perfekten Windschatten und hat einen super Job gemacht, aber im Vergleich zu den Meisten sind wir zu weit weg.»

Der Abstand zu Max Verstappen, der die zweitschnellste Runde drehte und von der Pole losbrausen darf, betrug allerdings nur 93 Tausendstel. Von George Russells Zeit trennten ihn gar nur zwei Hundertstel. «Ich musste meine Runde 1,5 sec hinter dem Vordermann in Angriff nehmen, und das hatte zur Folge, dass ich in jeder Kurve mindestens eine halbe bis eine Zehntelsekunde verloren habe, weil mein Abtrieb in der verwirbelten Luft geringer als sonst ausfiel. Offensichtlich kann man das mit einem guten Windschatten wieder reinholen, aber wir mussten damit auch unser Tempo-Defizit auf den Geraden wettmachen, das erschreckend gross ist», schilderte der Champion von 2025.

Klare Forderung von Lando Norris

«Deshalb haben wir unseren Kurvenspeed kompromittiert – und letztlich hatten wir einfach nicht den richtigen Kompromiss zwischen Abtrieb und Luftwiderstand. Dadurch war es für uns unmöglich, mitzukämpfen, und das ist im Grunde schon das ganze bisherige Jahr so gewesen», klagte der McLaren-Star, der die lange Gerade des Las Vegas Strip Circuit nicht als Hauptgrund für die Tempo-Sorgen des Renners aus Woking bestätigen wollte.

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«Man kann nicht den Geraden die Schuld geben; es ist einfach so, dass unser Auto nicht gut ist», winkte orris auf die entsprechende Frage ab. «Wir müssen das deutlich verbessern, denn so können wir in Monza, hier oder in Baku nicht mithalten. Wir sind schlecht, weil wir auf den Geraden einfach furchtbar sind, und das müssen wir für nächstes Jahr verbessern.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella: Plastiktüte sorgte für Zeitverlust

McLaren-Teamchef Andrea Stella lieferte nach dem Qualifying allerdings auch einen weiteren Grund für den das fehlende Tempo des 27-Jährigen: Eine Plastiktüte hatte sich während der Session am Unterboden von Norris' GP-Auto verfangen hatte. Dadurch habe der 14-fache GP-Sieger rund eine Zehntel pro Runde eingebüsst, offenbarte der italienische Ingenieur.