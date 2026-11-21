Das MotoGP-Wochenende auf dem Autodromo Internacional do Algarve von Portimao startete am Freitag für Johann Zarco (LCR Honda) sehr gut. Der zweifache Moto2-Champion aus Frankreich verlor im Zeittraining als Fünfter nur 0,258 Sekunden auf den Tagesschnellsten Alex Marquez auf der Gresini Ducati. Zarco war klar schnellster Honda-Reiter und um eine halbe Sekunde schneller als sein Teamkollege Diogo Moreira, der einmal zu Boden musste.

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«Es war ein ziemlich guter Tag», erklärte der 36-Jährige. «Ich bin wirklich happy über mein Gefühl auf dem Bike – wir haben am Nachmittag gute Fortschritte gemacht. Es ist Wahnsinn, wie hart man hier attackieren muss. Schon die erste Zeitenjagd war gut, aber ich sah dann, dass es für das Q2 wohl nicht gereicht hätte. Ich bin happy, dass ich mich mit dem letzten Reifen nochmals verbessern konnte. Ich konnte das Bike gut spüren und damit spielen.»

Der Le Mans-Sieger von 2025 sieht noch Verbesserungspotenzial. «In der letzten Kurve fehlt uns ein wenig – beim Einlenkverhalten sind wir mit unserem Motorrad limitiert. In Kurve 1 fühle ich mich ziemlich gut. In der Zeitenliste konnte ich aber sehen, dass Sektor 1 unser schwierigster Teil ist. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist», grübelte Zarco. «Aber ich bin sehr happy damit, was wir heute geschafft haben. Ich werde versuchen, die Chance auf ein gutes Qualifying zu nutzen.»

Zur spektakulären Achterbahnpiste meinte Zarco: «Ich mag diese Strecke. Ich versuche aber auch laufend, meinen Fahrstil zu verbessern. Ich habe im Training nicht zu viele Runden gedreht und jedes Mal rausgenommen, wenn es einen Wackler gab. Da verliert man sonst die Energie für den entscheidenden Moment am Ende.»

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Zarco über Bradl: «Vielleicht kann es gut für die jungen Fahrer sein»

Am 20. November gab Honda bekannt, dass der Deutsche Stefan Bradl beim japanischen Hersteller ab der Saison 2027 den Posten des sportlichen Koordinators übernimmt. «Vielleicht kann es gut für die jungen Fahrer sein. Was mich angeht, denke ich, dass ich zu viel Erfahrung habe, als dass er mir etwas helfen könnte aus seiner Position», grübelte Zarco. «Meine Mission ist es, 2027 gut mit Honda zu arbeiten, und ich hoffe, dass ich gute Kommentare einbringen kann. Wenn ich ein konkurrenzfähiges Bike habe, bin ich immer noch fit genug, um auf das Podium zu fahren!»