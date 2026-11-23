Die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Marco Bezzecchi standen in Portimao vor einer schwierigen Aufgabe. Auf der spektakulären Achterbahnpiste an der portugiesischen Algarve versuchten die beiden, die Titelentscheidung in der MotoGP-WM 2026 zumindest auf das Saisonfinale in Valencia zu verlegen.

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«Bez» zeigte über das gesamte Wochenende eine souveräne Leistung. Am Samstag holte er sich im Qualifying die Pole-Position, den Sprint gewann er überlegen mit über acht Sekunden Vorsprung auf Markenkollege Raul Fernandez. Der «Martinator» überquerte die Ziellinie auf Rang 5. WM-Leader Marc Marquez stürzte in der vorletzten Runde, weshalb die WM-Entscheidung auf Sonntag vertagt wurde.

Im Grand Prix stürmte MM93 beim Start von Position 2 aus an die Spitze. Auch Martin erwischte von Startplatz 7 einen guten Beginn in das Rennen über 25 Runden. Für Bezzecchi ging es am Anfang nach hinten – zwischenzeitlich war er auf Position 5 zu finden. Der Italiener blieb ruhig und kämpfte sich zurück. In Runde 15 schnappte er sich den ungestümen Fernandez – danach hatte er alles unter Kontrolle. Martin konnte den Speed seines Teamkollegen nicht mitgehen, dafür aber auf Platz 2 liegend Fernandez auf Distanz halten.

Als Marquez in der Schlussphase immer weiter zurückfiel wurde es im ansonsten wenig spannenden Rennen noch einmal interessant. Der 33-Jährige musste das Hauptrennen mindestens auf Rang 9 beenden – dann wäre es egal gewesen, wo seine Rivalen landen würden. Auf genau dieser Position fuhr Marquez in den letzten Runden und von hinten stürmte Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, heran. Was, wenn der Honda-Pilot am Spanier vorbeigehen würde?

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Marc Marquez Foto: Gold and Goose Photography Marc Marquez © Gold and Goose Photography

Um die WM-Party von Marquez in Portimao noch zu verhindern, hätte Martin gewinnen müssen – Bezzecchi hätte ihn somit vorbeilassen müssen. Von Stallorder war bei Aprilia aber keine Rede, dennoch steckten in der Box Rennchef Massimo Rivola und Technik-Direktor Fabiano Sterlacchini nervös ihre Köpfe zusammen.

Das Ganze hatte sich dann nach dem Abflug von Diogo Moreira (LCR Honda) in der letzten Runde erledigt. Der MotoGP-Rookie stürzte auf Position 7 liegend in Kurve 5. Marquez überquerte die Zielliie knapp vor Marini als Achter und war Weltmeister. Martin und Bezzecchi waren die ersten Gratulanten auf der Rennstrecke. Auch Rivola konnte nur noch den Hut ziehen. «Zunächst einmal möchte ich Marc zu seinem zehnten Titel gratulieren. Er hat die Saison vorbildlich gemeistert», zollte der Italiener dem nun zehnfachen Champion seinen Respekt.

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Massimo Rivola: «Es war ein perfektes Wochenende für Marco»

Bezzecchi siegte mit 3,8 Sekunden Vorsprung auf Martin. «Es war ein perfektes Wochenende für Marco, der sich mit einem Rundenrekord die Pole-Position sicherte, den Sprint und das Hauptrennen gewann und zudem die schnellste Rennrunde fuhr», lobte Rivola seinen Fahrer. «Jorge hat alles gegeben und noch mehr – angesichts seiner körperlichen Verfassung hat er ein unglaubliches Rennen abgeliefert.»