Die Chancen für Jorge Martin waren nur minimal – und nach einem spannenden Portugual-GP war der Vollblutracer aus Madrid raus dem WM-Kampf 2026. Ein achter Platz reichte Ducati-Pilot Marc Marquez noch vor dem WM-Finale in Valencia zum Gewinn des MotoGP-Titels. Doch Jorge Martin ergab sich nicht, sondern lieferte wieder einmal eine kämpferische Vorstellung.

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Nach einem suboptimalen Qualifying, das die Nummer 89 auf Platz 7 zurückgelassen hatte, und einem ebenso enttäuschenden fünften Platz im Sprint lieferte Martin am GP-Sonntag voll ab. Schon in der ersten Passage hatte sich Martin auf Platz 4 geschoben, attackierte wie im Katar-Sprint entfesselt – 29 Tage nach seinem Crash auf Phillip Island. Auch im Sinne der hauchdünnen WM-Chance machte Martin auch nicht vor Marco Bezzecchi halt – P2 in Runde 2, während Marc Marquez zurückfiel. Nach 25 Runden hatte Martin zwar auch Raul Fernandez kassiert, doch Boxennachbar Marco Bezzecchi war beim Großen Preis von Portugal nicht zu halten.

Sportsmann Martin zollte nach dem Rennen zunächst dem König der MotoGP Respekt. «Ich muss sagen – für mich ist es eine Ehre, solange auf diesem Level gegen Marc gekämpft zu haben. Seine Leistung, sein Comeback war herausragend und ich gratuliere ihm. Er ist jetzt der erfolgreichste Athlet unseres Sports. Das gab mir auch eine extra Motivation für jetzt, aber auch für die Zukunft.» Martin ließ direkt eine Ansage folgen: «Ich bin mir sicher, dass auch ich noch einmal meinen Namen auf der WM-Trophäe anbringen werde. Ich habe das Talent, bin einer der Besten im Feld und bin davon besessen, es wieder zu schaffen.»

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Der Champion von 2024, der weiterhin Zweiter der WM ist zum Rennverlauf: «Mir war klar, dass Marc im Rennen etwas ruhiger fahren kann, also konnte ich schnell Raul verfolgen und uns Luft verschaffen.»

Jorge Martin fand am Ende des Portimao-GP große Worte im Rahmen seines vorgezogenen Saisonfazits: «Der Punkt ist – 2025 war ein kompletter Ausfall. Ich habe eine Saison verloren. Los ging es mit Aprilia eigentlich richtig erst dieses Jahr. Aber es war dennoch ein Aufbaujahr. Ich hatte nie den idealen Speed. Wenn du einen Titel holen willst, dann musst du schon jeden Freitag auf den Punkt sein. Das Wichtigste aber: Ich habe viel gelernt, als Fahrer, insbesondere aber als Mensch – am Ende bin ich ein besserer Typ geworden.»