Nick Crowe übt heftige Kritik an der Vorgehensweise der TT-Organisatoren

Wenn einer weiß, wovon er spricht, dann ist es Nick Crowe. Immerhin war er in den 2000er-Jahren eine der herausragenden Erscheinungen bei den Rennen zur Tourist Trophy. Seine Duelle mit dem ebenfalls von der Isle of Man stammenden Dave Molyneaux sorgten dafür, dass in der Seitenwagen-Klasse die Rundenschnitte auf dem Snaefell Mountain Course in Dimensionen gesteigert wurden, die zuvor für unmöglich gehalten wurden.

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2009 ging die Karriere des fünffachen TT-Siegers abrupt zu Ende. Im zweiten Rennen kollidierte er in der ersten Runde bei hoher Geschwindigkeit mit einem die Strecke querenden Hasen. Man muss von einer Riesenportion Glück reden, dass sowohl Crowe, als auch sein Beifahrer Mark Cox den Unfall damals überlebt haben. Allerdings erlitten beide lebensverändernde Verletzungen.

Crowe, dessen Söhne Ryan und Callum in seine Fußstapfen traten und 2024 sowie 2025 beide Läufe der Seitenwagen-TT für sich entschieden und mit ihrem schweren Unfall bei der diesjährigen TT für die Überarbeitung des technischen Regelwerks gesorgt haben, ist im Seitenwagensport nach wie vor eine fixe Größe. Seine technische Expertise für die komplexe Materie hat Gewicht und umso gewichtiger ist seine Reaktion auf das soeben erst veröffentlichte technische Reglement, das ab dem kommenden Jahr für die Dreiräder Gültigkeit hat.

«Die Vorschriften zielen darauf ab, die Seitenwagen-Klasse zu zerstören»

«Die gesamte Überprüfung der Nachhaltigkeit im Sidecar-Sport war ein chaotischer Prozess: Von den über 500 Einsendungen von Teilnehmern und Mitgliedern der Öffentlichkeit wurde nichts berücksichtigt, stattdessen ging man einen eigenen Weg und erließ radikale und verdammt dumme Vorschriften, die eher darauf abzielen, die Klasse zu zerstören, als sie zu retten», so das vernichtende Urteil zum neuen technischen Reglement.

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«Ursprünglich hieß es, es handele sich um eine schrittweise Reform! Das ist falsch – stattdessen wurden der gesamte Nachhaltigkeitsprozess und die Änderungen den Teams auf einen Schlag aufgezwungen.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Von einem Finanzpaket war nie die Rede. Die Organisatoren behaupten, erst nach direkten Gesprächen hätten sie mögliche Änderungen an den Vorschriften erörtert – auch das ist unwahr. Sie haben lediglich zwei Stellungnahmen von Teams online gesehen. Ohne Teilnehmer gibt es 2027, 2028 und 2029 keine Sidecar-TT. Sie wissen, dass dies für die Veranstaltung peinlich und schädlich sein wird, wenn nicht etwas unternommen wird.»

Am Montag, dem 16. November, ist ein Treffen der zuständigen Vertreter aus den Bereichen Sport, Technik und Veranstaltungsorganisation angesetzt, um die eingegangenen Rückmeldungen von den Aktiven zu besprechen. Dabei sollen auch mögliche Anpassungen einzelner technischer Vorschriften sowie kurz- und mittelfristige Übergangsregelungen geprüft werden, die den Teilnehmern helfen könnten, sich an das neue Reglement anzupassen.

«Ich werde ihnen zugutehalten, dass sie jetzt versuchen, noch etwas zu retten, aber warum hat es so lange gedauert, bis all dies passiert ist? Ich persönlich bin der Meinung, dass dafür jemand den Kopf hinhalten sollte – entweder wurden sie schlecht beraten oder sie haben die Teilnehmer und die Sicherheit völlig außer Acht gelassen.»

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