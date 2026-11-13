Wird das neue technische Reglement der Todesstoß für die Seitenwagen-TT?

Nach dem schweren Unfall von Ryan und Callum Crowe im Training zur diesjährigen Tourist Trophy, bei dem sich ihr Seitenwagen nach einem Sprung bei hoher Geschwindigkeit überschlagen hatte, wurden die Rennen aus Sicherheitsgründen aus dem Programm genommen. Danach wurde von den Organisatoren angekündigt, dass das technische Reglement für die Weiterführung dieser Klasse grundlegend überarbeitet werden muss, um die Zukunft der Seitenwagen zu sichern.

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Im Mittelpunkt der präsentierten Änderungen steht die Abkehr von den 600-ccm-Vierzylinder-Motoren. Die neuen Vorschriften sehen Aggregate vor, die von Motorrädern der für die Britische Meisterschaft homologierten Sportbike-Klasse abgeleitet sind, darunter die Triumph Daytona 660, Suzuki GSX-8R, CF Moto 675SR-R, Yamaha R7, die Aprilia RS660 oder die Kawasaki Ninja 650 sowie weitere Motoren innerhalb des festgelegten Reglements.

Auch die obligatorische Verwendung einer einheitlichen Motorelektronik, die den Technikern bei der Tourist Trophy mehr Möglichkeiten zur Steuerung und Überprüfung der Leistung einräumen soll, sowie die Festlegung auf bestimmte Kabelbaumarchitekturen stellt eine derart grundlegende Abkehr vom bisherigen technischen Reglement dar, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass sich viele Teams im kommenden Jahr bei der Tourist Trophy dem Starter stellen werden.

Einige Teams haben bereits für die TT 2027 abgewunken

Der Deutsche Eckart Rösinger hatte bereits beim Sidecar Festival in Oschersleben angekündigt, dass sein Schwiegersohn Wiggert Kranenburg unter diesen Umständen von einer Teilnahme absieht. Jetzt haben auch der zweimalige Dritte der TT 2025 Lee Crawford sowie Daryl Gibson und Michael Russell («Ich kann es mir nicht leisten, die neuen technischen Anforderungen der Vorschriften zu erfüllen») bekanntgegeben, dass sie nächstes Jahr der Veranstaltung fernbleiben.

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Seitens der Teams wird vor allem kritisiert, dass einerseits diese grundlegenden Änderungen des technischen Reglements eingeführt wurden, obwohl diese während der Erhebungen weder von den Teilnehmern vorgeschlagen noch empfohlen wurden und andererseits keine angemessene Übergangsfrist vorgesehen ist. Darüber hinaus gibt es momentan keine andere Serie, in der mit diesem technischen Regelwerk gefahren wird. Es macht für die Teams also keinen Sinn, für eine Veranstaltung die enormen Kosten auf sich zu nehmen.

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Bleibt abzuwarten, ob überhaupt genügend Teilnehmer ihre Nennung für die Seitenwagen-TT 2027 abgeben werden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um doch noch einen für alle Seiten gangbaren Kompromiss zu finden. Wenn der Organisator allerdings auf diese umfangreichen Änderungen beharrt, könnte es der endgültige Todesstoß für die bei den Rennsportfans so beliebten Seitenwagen-Rennen bei der Tourist Trophy sein.