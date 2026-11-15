Bagger World Cup: Joe Rascal holt sich einen ehemaligen Superbike-Piloten

Harley-Davidson stellte am 4. November auf der EICMA in Mailand die Neuerungen für den Bagger World Cup 2027 vor. Mit Le Mans, Barcelona und Portimao werden im nächsten Jahr drei neue Rennstrecken dazukommen. Zudem werden nun acht Events und 16 Rennen ausgetragen – 2026, in der Debütsaison der neuen Serie, waren es noch sechs Events und 12 Rennen.

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2026 sind im Bagger World Cup mit Joe Rascal Racing (Australien), Saddlemen Race Development (USA), Niti Racing (Indonesien) und Cecchini Racing Garage (Italien) vier Teams angetreten. Cecchini wird in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein, dafür kommen mit Kyle Wyman Racing und Mad Monkey zwei neue hinzu. Die beiden neuen Teams werden mit jeweils einem Motorrad an der Startlinie stehen. Joe Rascal, Saddlemen und Niti Racing werden mit jeweils drei Bikes antreten.

Joe Rascal stellte in diesem Jahr mit Archie McDonald den ersten Gesamtsieger des Bagger World Cups. Nun verkündete das australische Team einen Neuzugang: So wird Gabriele Ruiu in der nächsten Saison für Joe Rascal an den Start gehen. «Wir freuen uns sehr, Gabriele Ruiu offiziell bei Joe Rascal für die Saison 2027 des Bagger World Cups willkommen zu heißen! Gabriele bringt jahrelange internationale Rennerfahrung in das Team ein und ist bereit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können», hieß es in einem Statement von Joe Rascal.

Gabriele Ruiu fuhr bereits in der Superbike- und Supersport-WM

Der 26-jährige Italiener fuhr zuletzt in der italienischen Superbike-Meisterschaft CIV eine Ducati Panigale. Internationale Erfahrung konnte er bereits in der Superbike-WM, der Supersport-WM und der europäischen Superstock1000-Meisterschaft sammeln.

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Weitere Fahrer-Bekanntgaben für den Harley-Davidson Bagger World Cup 2027 werden in den kommenden Wochen erwartet.

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Kalender für den Harley-Davidson Bagger World Cup 2027: