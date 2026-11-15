Fabio di Giannantonio wird Vater: Freudige Nachricht vor dem KTM-Wechsel

Mit einer Umarmung am Strand haben Fabio di Giannantonio und Jai Carol Gigli eine persönliche Nachricht öffentlich gemacht: Der MotoGP-Pilot und seine Freundin erwarten ein Kind. In dem kurzen Video, das beide gemeinsam auf Instagram veröffentlichten, geht Gigli auf den Italiener zu und nimmt ihn in den Arm. In der Hand hält sie Ultraschallbilder. Unterlegt ist die Szene mit Christina Perris Version von «You Are My Sunshine».

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Die Worte zum Video richtete di Giannantonio direkt an seine Partnerin. «Du bist mein Zuhause geworden, meine Stärke und meine größte Liebe», schrieb der Italiener. Mit ihr habe er entdeckt, was es wirklich bedeute, jemanden zu lieben. Nach allem, was sie bereits miteinander erlebt hätten, stehe ihnen nun ihr größtes gemeinsames Abenteuer bevor. Zum Schluss brachte er die Nachricht auf den Punkt: «Wir werden Mama und Papa. Ich liebe dich.»

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag meldeten sich unter anderem seine MotoGP-Kollegen Francesco Bagnaia, Enea Bastianini und Jorge Martin sowie die Brüder Aleix und Pol Espargaro. Auch bei den Fans stieß die Nachricht auf große Resonanz: Innerhalb etwa eines Tages sammelte der Beitrag mehr als 54.000 Likes und rund 1300 Kommentare.

Vaterfreuden und Werksfahrer-Status: 2027 wird ein großes Jahr

Sportlich steht für den Italiener 2027 eine Premiere an: «Diggia» wechselt von VR46 ins KTM-Werksteam und tritt damit erstmals als MotoGP-Werkspilot an. Seit seinem Aufstieg in die Königsklasse fuhr er für Ducati-Kundenteams, zunächst für Gresini und anschließend für VR46.

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Seinen ersten MotoGP-Sieg feierte er 2023 in Katar noch im Gresini-Team. Für di Giannantonio ist KTM der erste Herstellerwechsel in der Königsklasse. Er fällt mit dem Beginn der neuen MotoGP-Ära zusammen: 2027 stellt die Serie auf 850-cm³-Motoren und Pirelli-Reifen um. Pirelli löst damit Michelin ab.