Cadillac-F1-CEO Towriss erklärt: Deshalb bleibt Pérez noch lange an Bord

Angesichts der starken Leistungen von Sergio «Checo» Pérez war es absehbar, dass der Vertrag des GP-Routiniers von Cadillac verlängert wird. Tatsächlich bestätigte der US-Rennstall kurz vor dem Start des Heimspiels des Mexikaners, dass dessen Abkommen bis Ende 2029 verlängert wurde. Die gründe dafür liegen auf der Hand, sagt Dan Towriss.

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Der Cadillac-F1-CEO sagt im Gespräch mit «Racer.com»: «Er hat in der Startphase des Teams massgeblich zur Weiterentwicklung beigetragen, und wenn man sich sein Engagement für unseren Rennstall ansieht, hat er die Vertragsverlängerung wirklich verdient – daher war es nur logisch, diesen Schritt zu gehen.»

Den Zeitpunkt für die Verkündung erklärt Towriss folgendermassen: «Als wir an der Vertragsverlängerung arbeiteten und feststellten, dass sein 300. Rennen gerade mit seinem Heimrennen in Mexiko stattfand, war das irgendwie der perfekte Moment.»

Hinzu kommt, dass Pérez für Begeisterung für das Cadillac-Projekt sorgt: «Abgesehen von den Ergebnissen auf der Rennstrecke und dem Feedback zum Auto hat er meiner Meinung nach auch persönlich dazu beigetragen, Interesse am Team zu wecken, indem er einfach sein Netzwerk nutzt.»

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«Er treibt uns einfach ständig dazu an, über den Ausbau unseres Teams nachzudenken. Kein Team in der Startaufstellung wird sich stärker verändern als wir, denn wir sind ein brandneues Team und müssen uns weiterentwickeln. Immer mehr Menschen interessieren sich für dieses Projekt, und Checo hat massgeblich dazu beigetragen, diese Talente für uns zu gewinnen.»

Dass man Pérez' Vertrag verlängert hat, um einem Konkurrent zuvorzukommen, der den Rennfahrer aus Guadalajara abwerben könnte, verneint der CEO des US-Teams: «Darum ging es wirklich nicht. Er hat nie gezögert, sondern sich ganz auf dieses Projekt konzentriert. Er ruft mich nach jedem Rennen an. Er hat eine Liste mit Dingen, an denen er arbeiten möchte, und es ging immer nur darum, vorwärts zu kommen. Daher ging es wirklich nur darum, den Einsatz zu belohnen, den er im ersten Jahr gezeigt hat.»