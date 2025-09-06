So gibt es die WEC aus Austin im Fernsehen und Stream

Das sechste Saisonrennen der FIA WEC 2025 steht vor der Tür. Beim Lauf in Austin bilden 18 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem sechsten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist der sogenannte «Circuit of the Americas» in Austin/Texas. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 18 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Start der sechs Stunden von Austin, die auch «Lone Star Le Mans» genannt werden, ist am morgigen Sonntag (7. September 2025) um 20:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 2:00 Uhr (MESZ) am Montagmorgen zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport1 live im Fernsehen gezeigt. Los gehen soll es dort ab 19:30 Uhr. Eurosport1 will dann bis 2:30 Uhr (sprich am ganz frühen Montagmorgen) übertragen. Der Sender SPORT1 will zudem die Schlussphase des Rennens im TV zeigen. Geplant ist eine Übertagung ab 23:45 bis 2:15 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Austin zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 19:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Dazu gibt es noch zwei weitere Stream-Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt auch Discovery+ zwischen 19:30 und 2:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf Discovery+ am heutigen Samstag (6. September 2025) das dritte freie Training von 17:50 bis 19:10 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 21:50 bis 23:25 Uhr. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Die App zeigt das dritte freie Training, die Qualifikation und auch das Rennen.