Das Rennen der WEC aus Austin im Fernsehen und Stream

Der sechste Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) 2025 steht an. In Austin startet Ferrari von der Pole-Position. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es ist angerichtet: Am heutigen 7. September begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den sechsten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist der sogenannte «Circuit of the Americas» in Austin/Texas. Ferrari startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Peugeot, Porsche und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

Start der sechs Stunden von Austin, die auch «Lone Star Le Mans» genannt werden, ist am heutigen Sonntag (7. September 2025) um 20:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 2:00 Uhr (MESZ) am Montagmorgen zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport1 live im Fernsehen gezeigt. Los gehen soll es dort ab 19:30 Uhr. Eurosport1 will dann bis 2:30 Uhr (sprich am ganz frühen Montagmorgen) übertragen. Der Sender SPORT1 will zudem die Schlussphase des Rennens im TV zeigen. Geplant ist eine Übertagung ab 23:45 bis 2:15 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Austin zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 19:55 Uhr auf seiner Website zeigen. Dazu gibt es noch zwei weitere Stream-Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt auch Discovery+ zwischen 19:30 und 2:30 Uhr das Rennen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagabend eigentlich nichts mehr im Wege.