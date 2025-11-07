8h Bahrain: Beide Toyota fahren aus erster Reihe los

Kamui Kobayashi holt sich die Pole-Position für das Saisonfinale der FIA WEC in Bahrain. Markenkollege Brendon Hartley fährt im zweiten Toyota GR010 Hybrid auf die zweite Position. Danach folgen die beiden Peugeot.

Starkes Ergebnis für Toyota in der Hyperpole-Session beim Saisonfinale 2025 der FIA WEC in Bahrain. Mit einer Zeit von 1:46,826 Minuten konnte Kamui Kobayashi, der sich einen GR010 Hybrid mit Mike Conway und Nyck de Vries teilt, die Bestzeit erzielen und somit die Pole-Position für das Rennen am morgigen Samstag (8. November 2025) herausfahren. Damit nicht genug: Mit einem Rückstand von lediglich 0,151 Sekunden ging Platz zwei der Session an den Schwesterwagen von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi. Hier saß der Neuseeländer Hartley während der Hyperpole im Cockpit.

Groß die Freude auch im Peugeot-Lager. Beide 9X8 belegten die Plätze drei und vier und starten somit aus der zweiten Reihe. Das Auto von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire lag 0,340 Sekunden zurück. Mikkel Jensen, Paul di Resta und Jean-Éric Vergne hatten 0,382 Sekunden Rückstand.

Die Top Fünf komplettierte der Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens. Die Tabellenführer James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi belegten im Werks-Ferrari 499P die siebte Position. In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 2:01,661 Minuten an den Lexus RC F LMGT3 von Ben Barnicoat, Finn Gehrsitz und Arnold Robin. Das Rennen in Bahrain wird am Samstag gegen 12:00 Uhr (MEZ) gestartet. An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action im Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.