Das WEC-Rennen aus Bahrain im Fernsehen und Stream

Das Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) 2025 steht an. In Bahrain startet Toyota von der Pole-Position. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es ist angerichtet: Am heutigen 8. November begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das Saisonfinale 2025. Schauplatz ist die Strecke in Bahrain. Toyota startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot und Porsche ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

Start der acht Stunden von Bahrain ist um 12:00 Uhr (MEZ). Das Rennende steht folglich gegen 20:00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Das Rennen wird in weiten Teilen bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar zunächst von 11:25 bis 14:45 Uhr und dann nochmals von 16:05 bis 20:45 Uhr. Der Sender SPORT1 will zudem auch ein wenig des Rennens ins TV bringen. Geplant ist eine Übertagung von 11:30 bis 14:00 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Bahrain zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen ab 11:30 Uhr auf seiner Website zeigen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Somit steht einem motorsportlichen Samstagnachmittag eigentlich nichts mehr im Wege.