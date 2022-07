Sebastian Vettel hört auf: So reagiert Aston Martin

Aston Martin-Teamchef Mike Krack hatte bis zuletzt gehofft, dass er Sebastian Vettel umstimmen kann, aber der Heppenheimer hört Ende 2022 auf. Was Krack und Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll sagen.

Es ist die Formel-1-Meldung des Tages an diesem 28. Juli 2022: Sebastian Vettel hat bestätigt, dass er Ende 2022 aufhören wird. Noch in Frankreich hatte der 53-fache GP-Sieger beteuert, es bestehe die Absicht, die Arbeit bei Aston Martin weiterzuführen. Aber der vierfache Weltmeister hat tief in sich hineingehört, und seine innere Stimme sagt – er will mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Bis vor wenigen Tagen hat Aston Martin-Teamchef Mike Krack darauf gehofft, dass er auch 2023 und 2024 mit Vettel arbeiten kann. Der 50-jährige Luxemburger sagte: «Natürlich wollen wir mit Sebastian weitermachen.» Aber dazu wird es nicht kommen. Mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi am 20. November wird Schluss sein für Vettel in der Formel 1.

Natürlich ist Mike Krack enttäuscht: «Wir werden seine Qualitäten vermissen, als Mensch und als Rennfahrer. Sebastian ist ein herausragender Formel-1-Pilot, schnell, intelligent, vorausschauend. Was er in seiner Zeit bei Aston Martin eingebracht hat, das wird uns auf unserem künftigen Weg helfen. Er hat unschätzbar wertvolle Grundlagenarbeit geleistet hier. Wir werden eines Tages Erfolge einfahren, und das wird zu einem beträchtlichen Teil dank der Arbeit von Sebastian Vettel sein.»



Aston Martin-Vorstandschef Lawrence Stroll: «Wir haben Sebastian immer und immer wieder gesagt, wie wichtig er für uns ist und dass wir unbedingt mit ihm weitermachen möchten. Aber letztlich muss er das tun, was er für seine Familie und ihn als richtig erachtet. Wir bedauern diese Entscheidung, aber wir respektieren sie.»



«Sebastian hat für Aston Martin einige herausragende Grands Prix gezeigt, aber vor allem sind es seine gewaltige Erfahrung und seine Arbeits-Ethik, die so wertvoll fürs Team sind. Ich habe immer gesagt: Seb bringt Champion-Mentalität in unseren Rennstall, und genau das hat er getan. Ich empfinde es als Privileg, dass wir mit einem der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten arbeiten können. Ich kann für seinen unermüdlichen Einsatz nur Danke sagen.»





Sebastian Vettel in der Formel 1

289 WM-Läufe von USA 2007 bis Frankreich 2022

53 Siege

57 Pole-Positions

38 beste Rennrunden

122 Podestplatzierungen

3076 WM-Punkte

3499 Führungsrunden

Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013

WM-Zweiter 2009, 2017 und 2018

WM-Dritter 2015