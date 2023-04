Valtteri Bottas: Interesse an KymiRing-Investition

Formel-1-Star Valtteri Bottas bestätigt Gespräche mit potenziellen Käufern des KymiRings und räumt eine mögliche Investition ein. Die finnische Strecke ist im vergangenen Jahr in die Insolvenz geschlittert.

Jahrelang hofften die KymiRing-Besitzer auf die Austragung eines Motorrad-GP, doch im Sommer des vergangenen Jahres platzten alle Träume denn die Besitzer der finnischen Rennstrecke, die in der Nähe von Iitti gebaut wurde, rund 110 km nordöstlich von Helsinki, mussten Insolvenz anmelden.

Seitdem zeigen mehrere Parteien Interesse am Kauf der Anlage, deren Bau rund 30 Millionen Euro gekostet hat und die nun für einen deutlich geringeren Preis zu haben ist. Zu den möglichen Investoren zählt auch Valtteri Bottas.

Im Gespräch mit «Is.fi» auf die Frage erklärte, ob er Interesse am Kauf des Rundkurses habe: «Das ist eine knifflige Frage, die Antwort lautet ja und nein. Ich habe mit einigen potenziellen Käufern darüber gesprochen, möglicherweise in den KymiRing zu investieren, es ist also möglich, dass ich das tue. Aber ich brauche zuerst mehr Klarheit über den Stand der Dinge.»

«ch bin nach wie vor der Meinung, dass der KymiRing ein durchaus tragfähiges Konzept sein kann. Auf jeden Fall hoffen wir, dass bald eine Lösung gefunden wird. Es wäre schade, wenn sich nicht jemand findet, der die Strecke übernimmt», erklärte der Finne.

Der KymiRing sorgte immer wieder für Schlagzeilen, nicht nur durch die immer wieder abgesagten Motorsport-Events, sondern auch durch umstrittene Förderungen durch öffentliche Behörden und ihnen nahestehenden Firmen. «Is.fi» geht von einem Kaufpreis von vier bis fünf Millionen Euro aus, wobei noch weitere zwei bis drei Millionen investiert werden müssen, damit die Strecke den Anforderungen der MotoGP entspricht.