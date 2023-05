Sargeant crasht zu oft: Rookie wird angezählt

Nicht nur für Nyck de Vries wird der Ton in der Formel 1 rauer. Unangenehmer wird es auch für Logan Sargeant, der neben de Vries der zweite Fahrer ist, der in dieser Saison noch keine Punkte holen konnte.

Auch der US-Amerikaner crashte, und das gleich mehrfach. An vier der bislang fünf Rennwochenenden blieb der 22-Jährige so weit unter seinen Möglichkeiten. Platz zwölf in Bahrain ist sein bislang bestes Ergebnis.

«Logan ist hier, weil er schnell ist», betont James Vowles. «Aber er muss damit anfangen, die Dinge zu kontrollieren und sauber abzuliefern», so der Williams-Teamchef.

Auch bei ihm ist wie bei de Vries das Duell mit dem Teamkollegen ernüchternd, im Qualifying verliert Sargeant gegen Alex Albon deutlich 0:5. «Ich erwarte nicht, dass er mit Alex' Tempo mithalten kann», sagt Vowles. «Außerdem hat er eine Reihe von Rennen hinter sich, an denen er noch nie teilgenommen hat», so der Teamchef.

Keine Ausreden mehr

Das gilt nun aber nicht mehr, denn die kommenden Strecken in Imola, Monaco und Barcelona kennt er aus seiner Formel-2-Zeit. Als Ersatz kommt zum Beispiel Mick Schumacher in Frage, der Ersatzmann bei Mercedes ist.

Teamchef Toto Wolff soll sich laut Sport1 für einen Stammplatz in der Königsklasse einsetzen. Williams ist ein Mercedes-Kundenteam, wo Schumacher bereits vergangene Saison zu den Kandidaten gehörte.Nicht auszuschließen also, dass Schumacher von der Ersatzbank aus die gerade erst gestartete Königsklassen-Karriere von Sargeant schon wieder ausbremst, wenn der weiter crasht.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1