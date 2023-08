F1 in Deutschland in der Krise: Das sagt Hülkenberg

Während die Formel 1 in diversen Ländern boomt, steckte sie in Deutschland in einer Sackgasse. Warum ist das so? Nico Hülkenberg auf Ursachenforschung.

Die Formel 1 spielt in Deutschland nur noch eine Nebenrolle. Was nicht nur daran liegt, dass in Nico Hülkenberg nur noch ein deutscher Fahrer in der Motorsport-Königsklasse unterwegs ist.

Auch die Tatsache, dass die Formel 1 nur noch im Pay-TV zu sehen ist, dürfte dazu beitragen. Ein deutsches Rennen fand zuletzt 2020 auf deutschem Boden statt, seitdem macht die Formel 1 einen Bogen um Deutschland. Während die Rennserie in Ländern wie den USA dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» boomt, ist hierzulande Krise angesagt.

«Es ist Tatsache, dass die Formel 1 in Deutschland nicht mehr so populär ist und nicht mehr so boomt», bestätigt Hülkenberg bei motorsport.com. «Es gab Zeiten, da war die Formel 1 in Deutschland viel präsenter und beliebter. Das kann man beobachten.»

Keine Frage: Deutschland war verwöhnt, was die Formel 1 betrifft. Seit 1982 gehört die Autofahrer-Nation Deutschland zur Motorsport-Königsklasse, dominierte sie zwischenzeitlich zahlenmäßig sogar. Noch 2010 waren sieben (!) deutsche Fahrer am Start.

Das hat sich drastisch verändert, doch immerhin wird Hülkenberg wohl in der Formel 1 bleiben, ein weiteres Haas-Jahr gilt als Formsache.

Hülkenberg findet es zum einen «ganz natürlich, dass ein Sport manchmal mehr nachgefragt wird und das Interesse dann wieder nachlässt. Das passiert», so der Haas-Pilot.

In Deutschland komme dazu, dass die Wahrnehmung der Automobilindustrie nicht die beste sei, so der 35-Jährige. «Ich denke, das wirkt sich auf den Motorsport aus, wenn die Politiker den Menschen erzählen, dass das schlecht ist.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3