Fred Vasseur (Ferrari): Windkanal-Stopp für Auto 2023

​Ferrari hat weitere Entwicklungsteile für den Wagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz aufgegleist, sie kommen in Katar oder Austin ans Auto. Aber im Windkanal wird nun voll am 2024er Rennwagen gearbeitet.

Wenn nach der Sommerpause der Windkanal von Ferrari läuft, dann nur noch im Hinblick auf das nächstjährige Formel-1-Auto. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat gegenüber den Kollegen der Gazzetta dello Sport bestätigt, dass zwar noch weitere Aero-Teile ans Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz folgen werden, dass aber im Windkanal nicht mehr am diesjährigen Ferrari gearbeitet wird.

«Wir haben Ende Juli mit den Windkanalarbeiten fürs 2023er Auto aufgehört», sagt der Franzose Vasseur. «Es kommen noch neue Teile, sie sind geplant für den Rennwochenenden in Katar oder Austin.»

Für den Ferrari des Jahrgangs 2024 steht ein gesundes Reifen-Management im Mittelpunkt. Besonders im ersten Teil der Saison kämpften der Monegasse Leclerc und der Spanier Sainz oft mit übermässigem Reifenverschleiss.

Gleichzeitig arbeitet Vasseur weiter daran, Ferrari personell zu stärken. Er hatte vor der Sommerpause angedeutet, dass ihm ein guter Fang gelungen sei. Nun sagt er: «Wir haben ungefähr zwei Dutzend neuer Techniker verpflichtet, aber wir wollen noch mehr. Wir haben einen führenden Techniker unter Vertrag nehmen können. Aber der dürfte eigentlich erst ab 1. Januar 2025 bei uns arbeiten. Ich versuche derzeit, Toto Wolff dazu zu bringen, ihn früher aus seinem Abkommen zu lassen.»

Bei dem Mercedes-Mitarbeiter handelt es sich um Loic Serra, jenen 51-jährigen Franzosen, der seit der Rückkehr von Mercedes in der Formel 1 im Jahre 2010 für die Silbernen arbeitet, zuletzt als «Performance Direktor», also als jener Techniker, der Mechanik und Aerodynamik so in Einklang bringen soll, dass möglichst viel aus dem Wagen geholt wird.



Serra begann seine Karriere im Rennsport als Ingenieur bei Michelin, wo er an Aufhängungsvarianten tüftelte. Ende 2006 zog sich der französische Reifenhersteller aus der Königsklasse zurück, Serra wurde Fahrzeugentwickler bei BMW-Sauber, von dort ging es zu Mercedes.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3