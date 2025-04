Alpine-Chef Oliver Oakes witzelt: «Bis Spa überleben»

Gefragt nach seinem Motto für die Saison, scherzte Alpine-Teamchef Oliver Oakes: «Bis Spa überleben». Wie das gemeint ist – und welche besondere Stärke er seinem Schützling unter Druck, Jack Doohan, zuspricht.

Bei einer Vorstellung der Teamchefs auf dem Youtube-Kanal der Formel 1 lautete die Frage: Welche drei Wörter fassen die Herangehensweise als Teamchef zusammen? Und da stach die Antwort von Oliver Oakes besonders heraus.

Der Alpine-Teamchef: «Ich könnte jetzt Witze machen und sagen: Bis Spa überleben.»

Das Belgien-Rennen lief nämlich für Alpine-Teamchefs in der Vergangenheit gar nicht gut: Sowohl Otmar Szafnauer als auch Bruno Famin wurden jeweils rund um das Spa-Rennen entlassen. Präziser müsste Oakes also wohl sagen: Bis nach dem Spa-Rennen überleben.

Dann scherzte Oakes noch über den DJ beim Launch des Teams und fügte lachend hinzu: «Ich werde dafür in Schwierigkeiten kommen.» «Rise Higher», also in etwa: höher steigen oder sich weiter erheben, war das Motto von Alpine beim Launch-Event in London. Wäre auf jeden Fall ein Motto für die Saison – sind aber nur zwei Wörter.

Auf viel wackeligerem Posten als Oakes ist aber ohnehin Alpine-Pilot Jack Doohan: Noch vor dessen Formel-1-Debüt kamen Gerüchte auf, dass sein Team ihn doch lieber durch Franco Colapinto ersetzen würde, der sich mit seiner starken Performance als Sargeant-Ersatz aufs Radar brachte. Dem Vernehmen im Fahrerlager nach ist es auch eher eine Frage, wann Doohan fliegt und Colapinto kommt – nicht ob.

Oakes sagt über Doohan, gefragt nach der Stärke seines Piloten: «Vermutlich den Lärm ausblenden, wenn man die heißen Themen gerade bedenkt.» Das möchte man Doohan auf jeden Fall wünschen.

Oakes erklärte außerdem: «Als Teamchef will man Fahrer haben, von denen man glaubt, dass sie abliefern können. Aber man will auch Fahrer, mit denen man sich versteht. 24 Rennen sind eine lange Zeit zusammen. Ich freue mich darauf, beide Seiten der Garage zusammenzuarbeiten lassen.»

Bislang ist Alpine als einziges Team noch punktlos. Jede Zusammenarbeit, die Zählbares abwirft, dürfte also als Erfolg verbucht werden…

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0