Sauber-Teamchef Wheatley: «Wir stehen noch am Anfang»

Als Teamchef des künftigen Audi-Werksteams muss Jonathan Wheatley viel Druck aushalten. Wie er das macht und warum er auch die eigenen Erwartungen nicht zu hoch schraubt, erklärte er vor der Sommerpause.

Nur ein WM-Punkt trennt das Sauber-Team vom sechsten Platz in der Konstrukteurswertung, den derzeit das Aston Martin Team belegt. Die Schweizer Mannschaft konnte in diesem Jahr einen grossen Sprung nach vorn machen, nachdem sie 2024 noch auf dem zehnten und letzten Platz abgeschossen hatte.

Der Druck ist gross, denn im nächsten Jahr wird das Sauber-Team als Audi-Werksteam in der Königsklasse antreten. Sorgen macht sich Jonathan Wheatley aber keine. Der Teamchef beteuert im «Sky Sports F1»-Interview: «Allein schon den Namen Audi Formel-1-Projekt auszusprechen klingt unglaublich. Aber Druck gehört zu diesem Job dazu.»

«Das war schon in den vergangenen 30 Jahren so», erklärt der ehemalige Sportchef von Red Bull Racing. «Und ich verwandle diesen Druck in etwas Positives», fügt er an, und präzisiert: «Ich schaffe es, ihn als positive Energie zu nutzen. Und ich hoffe, dass das auch im nächsten Jahr so sein wird.»

Er fühle sich in seiner aktuellen Rolle sehr wohl, stellt der britische Motorsport-Manager und ehemalige Mechaniker klar. «Es ist auch eine grossartige Chance und ich bin gespannt auf das Projekt», ergänzt der 58-Jährige, der auch betont: «Es ist noch ein junges Team, was viele Leute oft vergessen.»

«Viele hier haben erst im Januar oder Februar angefangen, also sind wir noch dabei, alle zusammenzuschweissen. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Reise und müssen hinnehmen, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Ich bin begeistert, denn wir machen Fortschritte und gewinnen an Schwung – und darum geht es in diesem Geschäft», sagt Wheatley.

