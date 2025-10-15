Mario Andretti: Vertrauen in Fred Vasseur verloren

Der frühere Formel-1-Pilot Mario Andretti gab nun zu: Er hat das Vertrauen in Ferrari-Teamchef Fred Vasseur verloren. Was ihn aber trotzdem optimistisch macht, dass die Scuderia sich von der derzeitigen Lage erholt.

In kaum einem Job wird man so schnell und oft angezweifelt und angezählt wie im Amt des Ferrari-Teamchefs in der Formel 1. In einer aktuell wieder sportlich schwierigen Phase kommen Diskussionen auf: Ist Fred Vasseur noch der Richtige für den Job?

Zuletzt kamen Gerüchte auf, Ex-Red Bull Racing-Teamchef könne Vasseur ersetzen (wir erklären hier, was dagegenspricht) . Nun erklärte auch Ex-Ferrari-Pilot Michael Andretti, er habe das Vertrauen in den Franzosen verloren.

Laut der italienischen Gazzetta dello Sport habe der 1978er-Weltmeister die Frage, ob er ein wenig das Vertrauen in Vasseur verloren habe, mit einem klaren «Ja» beantwortet. Der in Italien geborene US-Amerikaner sagte dann aber: «Ferrari ist Ferrari. Früher später kommen sie zurück. Immer.» Ein unerschütterlicher Glaube also an die Comeback-Qualitäten der Scuderia. Die nächste Chance, sich zurückzumelden, haben die Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc am Wochenende in Austin.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20