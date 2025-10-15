Mercedes: Russell/Antonelli nur bis Ende 2026 klar

​Endlich bestätigt der Formel-1-Rennstall von Mercedes, was längst als offenes Geheimnis galt: Das Team tritt weiter mit dem Engländer George Russell und mit dem Italiener Kimi Antonelli an.

Mercedes bestätigt am 15. Oktober: George Russell und Kimi Antonelli sind auch 2026 das Fahrerduo der Marke mit dem Stern. Der 27-jährige Russell, der fünf Grands Prix gewonnen hat (davon Kanada und Singapur 2025), geht in seine achte F1-Saison, während der 19-jährige Antonelli seine zweite Saison bestreiten wird.

George und Kimi sind beide Absolventen des Nachwuchsprogramms des Teams, dem sie 2017 beziehungsweise 2019 beigetreten sind.

George gewann auf seinem Weg in die Königsklasse aufeinander folgend die Titel in der GP3 und der Formel 2, gefolgt von drei F1-Jahren bei Williams.

Kimi gewann unterdessen mehrere Formel-4-Meisterschaften, den Titel in der Formula Regional und holte Rennsiege in der Formel 2, bevor er Anfang dieses Jahres sein F1-Debüt gab. Seitdem ist er der drittjüngste Podiumsplatzierte in der Geschichte der Formel 1 geworden (hinter Max Verstappen und Lance Stroll) und führt eine der stärksten Rookie-Generationen seit vielen Jahren an.



Teamchdef Toto Wolff: «Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage der Zeit. Wir wollten uns die Musse nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäss führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist. George und Kimi haben sich als starkes Duo erwiesen, und wir freuen uns darauf, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen.»



«Unser Fokus liegt nun auf den verbleibenden sechs Rennen des Jahres, in denen wir um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen, sowie auf dem Jahr 2026 und dem Beginn einer neuen Ära in der Formel 1.»



George Russell: «Ich bin sehr stolz darauf, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen. Nächstes Jahr werde ich seit zehn Jahren bei Mercedes unter Vertrag stehen, seit ich 2017 erstmals unterschrieben habe. Es war bisher eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team und ich bin gespannt, was vor uns liegt – ganz besonders, da uns im nächsten Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports erwartet. Wir sind alle unglaublich fokussiert darauf, dies zu einem Erfolg zu machen, und ich persönlich möchte an meine bisher stärkste Saison in der F1 anknüpfen.»



Kimi Antonelli: «Ich freue mich riesig, auch in Zukunft Teil des Teams zu sein. In meiner ersten Saison in der F1 habe ich sowohl in guten als auch in schwierigen Momenten viel gelernt. All das hat mich nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamkollege stärker gemacht. Ich möchte mich bei Toto und allen in Brackley und Brixworth für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in mich bedanken.»



«Unser Fokus liegt nun darauf, dieses Jahr stark abzuschliessen und den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern, bevor wir uns voll und ganz auf 2026 konzentrieren. In den abschliessenden sechs Rennen gibt es für uns noch viel zu erreichen, und wir werden alles dafür geben.»



Russell ist derzeit WM-Vierter, Antonelli WM-Siebter.



Kein Wort davon, wieso die Verträge nur um ein Jahr verlängert worden sind. Das wird Gerüchten frischen Wind geben, wonach Mercedes für 2027 versucht, Max Verstappen von Red Bull Racing wegzulocken.