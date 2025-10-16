Max Verstappen: «Den richtigen Kompromiss finden»

Kann Max Verstappen (Red Bull Racing) seine Aufholjagd auf McLaren auch in Austin zum F1-GP der USA fortsetzen? Der Niederländer erklärt, warum es für das anstehende Rennen einen guten Kompromiss braucht.

Schafft Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen es, beim Großen Preis der USA in Austin seinen Lauf auszubauen und im vierten Rennen in Serie näher an McLaren ranzuklettern? In den letzten drei GPs hat Verstappen seinen Rückstand jeweils verkürzt: Mit zwei Siegen in Monza und Baku und einem zweiten Platz in Singapur (McLaren auf 3 und 4) punktete er jeweils mehr als Oscar Piastri und Lando Norris an der Spitze. Von WM-Leader Oscar Piastri trennen Verstappen sogar nur noch 63 Punkte. Drei Rennsiege bringen 75 Punkte. 174 Punkte sind für einen Piloten noch maximal offen (ein paar Rechenbeispiele finden Sie hier).

Verstappen sagt jetzt rückblickend über das Rennen vor gut zwei Wochen: «Wir haben in Singapur einen positiven Schritt gemacht.» Der Marina Bay Street Circuit liegt dem Niederländer (und auch seinem Auto) eigentlich nicht besonders. Es bleibt dabei: Verstappen konnte hier noch nie gewinnen. Aber auch Platz 2 brachte ihn in eine bessere Position.

Verstappen: «Wir hatten zuletzt eine starke Rennserie und wollen diesen Schwung mitnehmen und hoffentlich dieses Wochenende noch ein bisschen besser abschneiden.» Dafür war der Red Bull Racing-Pilot fleißig: «Ich war diese Woche in der Fabrik, um mich im Simulator vorzubereiten. Das Team hat wirklich hart gearbeitet und wir haben analysiert, wo wir uns verbessern können.»

Bedeutet für das Rennen auf dem Circuit of the Americas in Austin: «Auf dieser Strecke geht es darum, den richtigen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit auf den Geradeaus-Passagen und Abtrieb für die schnellen Kurven zu finden. Die Unebenheiten auf der Piste können die Sache auch immer schwierig machen.»

Das Drumherum begeistert Verstappen: «Austin ist eine coole Stadt mit großartigem Essen, daher ist es immer ein Spaß, dort Rennen zu fahren. Es ist wieder ein Sprint-Wochenende, daher müssen wir schnell auf dem Laufenden sein, da weniger Zeit für Feinabstimmungen bleibt, aber das wird für alle eine Herausforderung sein.» Statt wie üblich drei, gibt es am Sprintwochenende nur ein Training, bevor es dann von Session zu Session um entweder Startplätze oder Punkte geht.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20